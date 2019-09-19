مفاجأة.. التلقيح الصناعي يسبب سكر الحمل

كشفت دراسة علمية حديثة أن الأمهات اللائي يصبحن حوامل عن طريق التلقيح الصناعي قد يكونون أكثر عرضة للإصابة بسكري الحمل، وذلك بحسب موقع صحيفة daily mail البريطانية.



ووجد الباحثون القائمون على الدراسة بجامعة أرسطو في سالونيك باليونان، أن النساء اللائي يخضعن لعلاجات الخصوبة لديهن احتمالات أعلى بنسبة 50 في المائة مقارنة بالنساء اللائي يتصورن بشكل طبيعي، للإصابة بسكر الحمل.



وأرجع الباحثون السبب في ذلك إصابة هؤلاء بالسكر، إلى زيادة الهرمونات المستخدمة في علاج الخصوبة لتعزيز نجاح الحمل.



ويمكن أن يؤدي سكري الحمل إلى مشاكل خطيرة ، بما في ذلك الإجهاض وعادة ما يصيب الأمهات الزائدات الوزن.

