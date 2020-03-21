نصائح للأمهات لتجنب الإصابة بفيروس كورونا.. أطعمة ومطهرات

على زيوت مفيدة تساعد في منع الجفاف، وهو أمر مهم في منع دخول الفيروسات داخل الجسم.

كمشروب ساخن على رفع درجة الحرارة بالجسم، مما يعمل على قتل الفيروسات، كما أن به مادة الطمي فلو التي تعمل على قتل بعض أنواع فيروسات البرد، ورفع كفاءة جهاز المناعة.





مطهرات لوقاية الأمهات من الإصابة بفيروس كورونا:



أثبتت دراسة أجراها باحثون من وكالة حماية البيئة بالتعاون مع وكالة حماية البيئة الأمريكية، أن المنظفات التي تعتمد على الكلور بشكل أساسي، قد يمكنها محاربة فيروس كورونا المستجد بفاعلية كبيرة، وذلك لقدرتها الكبيرة على قتل الفيروسات، ولا يمكنها أن تؤثر على



وأفاد الباحثون القائمون على الدراسة، بأن المنظفات التي تحتوي على الكلور هي واحد من المطهرات القادرة على قتل فيروس كورونا، حيث إن المنظفات العادية والمتداولة لم تثبت نفس الفاعلية في قتل الفيروسات كالكلور، وبالأخص فيروس كورونا المستجد.



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وأعلن القائمون على الدراسة، أن المطهرات الواجب استخدامها هي التي تحتوي على الكلور فقط في قتل الفيروسات، وبالأخص فيروس كورونا المستجد ، وعلى عكس ما هو شائع بالمنتجات التي اعتادوا استخدامها لتعقيم المنزل، وكما هو منتشر على مواقع التواصل الاجتماعي والإعلانات، يجب أن تحتوي على الكلور بنسبة لا تقل عن 20%. وإذا كنت تلتزم ببرنامج غذائي، فإن فرصة الجسم أكبر في التصدي للفيروسات، بالإضافة إلى أن ممارسة التمارين الرياضية يمكن أن يكون لها دور كبير في تصدي الجسم للفيروسات، وتعزيز المناعة.أثبتت دراسة أجراها باحثون من وكالة حماية البيئة بالتعاون مع وكالة حماية البيئة الأمريكية، أن المنظفات التي تعتمد على الكلور بشكل أساسي، قد يمكنها محاربة فيروس كورونا المستجد بفاعلية كبيرة، وذلك لقدرتها الكبيرة على قتل الفيروسات، ولا يمكنها أن تؤثر على مناعة الجسم



وأصدرت وكالة حماية البيئة قائمة بالمنتجات المطهرة المعتمدة للاستخدام ضد

على الأسطح والألعاب والمقابض، بما في ذلك المنتجات التي تحتوي على الكلور، والتي تكون مذكورة في التعريف الخاص بها في ذلك المنتجات المحددة لتنظيف المرحاض، ومنظفات الأحواض، وأيضا بخاخات الأسطح المطهرة، يمكنها ان تعمل على قتل الفيروس والتخلص منه.