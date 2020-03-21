نصائح للأمهات لتجنب الإصابة بفيروس كورونا.. أطعمة ومطهرات

يزداد انتشار فيروس كورونا يوما بعد يوم في مختلف أنحاء العالم، مما جعل الجميع يشعر بحالة من الذعر الكبير خوفا من الإصابة به، وبمناسبة عيد الأم فسوف نقدم بعض نصائح للأمهات لتجنب الإصابة والوقاية من كورونا.
نصائح لوقاية الأمهات من الإصابة فيروس كورونا:
أطعمة تقي الأمهات من الإصابة فيروس كورونا :
وقال الدكتور عبد الرحمن شمس، أخصائي تغذية، إن أفضل طريقة لمواجهة أي نوع من الفيروسات هي عن طريق جهاز المناعة، فإذا كان جهاز المناعة الخاص بالإنسان قويا، فسيكون قادرا على مواجهة أي فيروس أو مرض يهاجم الجسم البشري.
وأضاف شمس، في منشور له عبر صفحته الرسمية على "فيس بوك"، أن هناك بعض الأطعمة الصحية التي يمكن أن تحارب الإصابة بالفيروسات، وذلك عن طريق تعزيز جهاز المناعة، والمساعدة على رفع كفاءة الجسم المناعية.
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نصائح لوقاية الأمهات من الإصابة فيروس كورونا:
1- اغسل يديك كثيرًا بالماء والصابون لمدة لا تقل عن 15-20 ثانية.
2- إذا لم يتوفر الماء والصابون، استخدم معقما لليدين يحتوي على 60٪ كحول على الأقل.
3- تجنب لمس عينيك وأنفك وفمك بــ يد غير مغسولة "حتى لو ترتدي جوانتي".
4- تجنب القرب الشديد من المرضى (في نطاق 6 أقدام) .
5- المكوث في المنزل عندما تكون مريضا.
6- استخدم المنديل عند السعال أو العطس ثم ارميه في سلة المهملات.
7 - المنظفات والمناديل المنزلية القياسية فعالة في تطهير الأشياء والأسطح التي يتم لمسها بشكل متكرر.
أطعمة تقي الأمهات من الإصابة فيروس كورونا :
وقال الدكتور عبد الرحمن شمس، أخصائي تغذية، إن أفضل طريقة لمواجهة أي نوع من الفيروسات هي عن طريق جهاز المناعة، فإذا كان جهاز المناعة الخاص بالإنسان قويا، فسيكون قادرا على مواجهة أي فيروس أو مرض يهاجم الجسم البشري.
وأضاف شمس، في منشور له عبر صفحته الرسمية على "فيس بوك"، أن هناك بعض الأطعمة الصحية التي يمكن أن تحارب الإصابة بالفيروسات، وذلك عن طريق تعزيز جهاز المناعة، والمساعدة على رفع كفاءة الجسم المناعية.
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وأوضح أن مناعة الجسم تحتاج إلى تناول الأطعمة الغنية بالمواد الغذائية، مثل: الفيتامينات والمعادن المطلوبة لجسم الإنسان بشكل طبيعي، ومن أبرز هذه الأطعمة ما يلي:
1- الثوم :
يعمل الثوم على مساعدة الأمعاء في امتصاص المواد الغذائية بشكل أفضل، بالإضافة إلى أنه يعمل على استثارة الجهاز المناعي للتخلص من السموم، والثوم صباحا يعمل على تخفيض ارتفاع ضغط الدم صباحا بعد النوم لفترة طويلة، مما يعمل على استقرار الدورة الدموية.
يعمل الثوم على مساعدة الأمعاء في امتصاص المواد الغذائية بشكل أفضل، بالإضافة إلى أنه يعمل على استثارة الجهاز المناعي للتخلص من السموم، والثوم صباحا يعمل على تخفيض ارتفاع ضغط الدم صباحا بعد النوم لفترة طويلة، مما يعمل على استقرار الدورة الدموية.
2- البرتقال:
ويعد البرتقال من الفواكه المفيدة الغنية بالفيتامينات مثل vita c، والعديد من الفوائد الصحية، حيث يساعد على ترسيب بعض الفيتامينات الأخرى على الجسم.
ويعد البرتقال من الفواكه المفيدة الغنية بالفيتامينات مثل vita c، والعديد من الفوائد الصحية، حيث يساعد على ترسيب بعض الفيتامينات الأخرى على الجسم.
3- الليمون والعسل والزبادي:
ويمكن استخدام قشر الليمون الخام، حيث توجد به مادة تعد مضادة حيوي طبيعي مع العسل والزبادي، وذلك لأنها تساعد على رفع الكفاءة للجهاز المناعي.
ويمكن استخدام قشر الليمون الخام، حيث توجد به مادة تعد مضادة حيوي طبيعي مع العسل والزبادي، وذلك لأنها تساعد على رفع الكفاءة للجهاز المناعي.
4- المكسرات :
وتحتوي المكسرات على زيوت مفيدة تساعد في منع الجفاف، وهو أمر مهم في منع دخول الفيروسات داخل الجسم.
وتحتوي المكسرات على زيوت مفيدة تساعد في منع الجفاف، وهو أمر مهم في منع دخول الفيروسات داخل الجسم.
5- الينسون:
ويساعد تناول الينسون كمشروب ساخن على رفع درجة الحرارة بالجسم، مما يعمل على قتل الفيروسات، كما أن به مادة الطمي فلو التي تعمل على قتل بعض أنواع فيروسات البرد، ورفع كفاءة جهاز المناعة.
ويساعد تناول الينسون كمشروب ساخن على رفع درجة الحرارة بالجسم، مما يعمل على قتل الفيروسات، كما أن به مادة الطمي فلو التي تعمل على قتل بعض أنواع فيروسات البرد، ورفع كفاءة جهاز المناعة.
وإذا كنت تلتزم ببرنامج غذائي، فإن فرصة الجسم أكبر في التصدي للفيروسات، بالإضافة إلى أن ممارسة التمارين الرياضية يمكن أن يكون لها دور كبير في تصدي الجسم للفيروسات، وتعزيز المناعة.
مطهرات لوقاية الأمهات من الإصابة بفيروس كورونا:
أثبتت دراسة أجراها باحثون من وكالة حماية البيئة بالتعاون مع وكالة حماية البيئة الأمريكية، أن المنظفات التي تعتمد على الكلور بشكل أساسي، قد يمكنها محاربة فيروس كورونا المستجد بفاعلية كبيرة، وذلك لقدرتها الكبيرة على قتل الفيروسات، ولا يمكنها أن تؤثر على مناعة الجسم.
وأفاد الباحثون القائمون على الدراسة، بأن المنظفات التي تحتوي على الكلور هي واحد من المطهرات القادرة على قتل فيروس كورونا، حيث إن المنظفات العادية والمتداولة لم تثبت نفس الفاعلية في قتل الفيروسات كالكلور، وبالأخص فيروس كورونا المستجد.
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وأصدرت وكالة حماية البيئة قائمة بالمنتجات المطهرة المعتمدة للاستخدام ضد فيروس كورونا المستجد COVID-19 على الأسطح والألعاب والمقابض، بما في ذلك المنتجات التي تحتوي على الكلور، والتي تكون مذكورة في التعريف الخاص بها في ذلك المنتجات المحددة لتنظيف المرحاض، ومنظفات الأحواض، وأيضا بخاخات الأسطح المطهرة، يمكنها ان تعمل على قتل الفيروس والتخلص منه.
مطهرات لوقاية الأمهات من الإصابة بفيروس كورونا:
أثبتت دراسة أجراها باحثون من وكالة حماية البيئة بالتعاون مع وكالة حماية البيئة الأمريكية، أن المنظفات التي تعتمد على الكلور بشكل أساسي، قد يمكنها محاربة فيروس كورونا المستجد بفاعلية كبيرة، وذلك لقدرتها الكبيرة على قتل الفيروسات، ولا يمكنها أن تؤثر على مناعة الجسم.
وأفاد الباحثون القائمون على الدراسة، بأن المنظفات التي تحتوي على الكلور هي واحد من المطهرات القادرة على قتل فيروس كورونا، حيث إن المنظفات العادية والمتداولة لم تثبت نفس الفاعلية في قتل الفيروسات كالكلور، وبالأخص فيروس كورونا المستجد.
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وأعلن القائمون على الدراسة، أن المطهرات الواجب استخدامها هي التي تحتوي على الكلور فقط في قتل الفيروسات، وبالأخص فيروس كورونا المستجد، وعلى عكس ما هو شائع بالمنتجات التي اعتادوا استخدامها لتعقيم المنزل، وكما هو منتشر على مواقع التواصل الاجتماعي والإعلانات، يجب أن تحتوي على الكلور بنسبة لا تقل عن 20%.
وأصدرت وكالة حماية البيئة قائمة بالمنتجات المطهرة المعتمدة للاستخدام ضد فيروس كورونا المستجد COVID-19 على الأسطح والألعاب والمقابض، بما في ذلك المنتجات التي تحتوي على الكلور، والتي تكون مذكورة في التعريف الخاص بها في ذلك المنتجات المحددة لتنظيف المرحاض، ومنظفات الأحواض، وأيضا بخاخات الأسطح المطهرة، يمكنها ان تعمل على قتل الفيروس والتخلص منه.