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رياضة

شريف إكرامي اتظلم في الأهلي.. أحمد بلال ينتقد قرار أحمد فتحي بالرحيل.. فيديو

الثلاثاء 09/يونيو/2020 - 03:09 ص
شريف إكرامي وأحمد
شريف إكرامي وأحمد فتحي
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حسام الحارتي

انتقد أحمد بلال لاعب الأهلي السابق، قرار أحمد فتحي لاعب القلعة الحمراء باتخاذ قرار الرحيل عن القلعة مؤكدا أنه قرار خارج عن المألوف .



وأضاف أحمد بلال خلال لقائه بفضائية "أون تايم سبورتس"، :" أحمد فتحي خرج عن المألوف بعدم التجديد مع النادي الأهلي .



وتابع:" أحمد فتحي لم ينجح في إدارة الأمر في ختام مشواره مع الأهلي جيدا ولكنه كان على ثقة بالتواجد داخل صفوف القلعة الحمراء ".

واوصل :" كنت أعتبر أحمد فتحي ابن من أبناء النادي الأهلي ولم  أتوقع رحيله ولو كنت مكان أحمد  فتحي وعبد الله السعيد لقررت البقاء ".

وأتم:" أتفق مع شريف إكرامي لأنه تعرض للظلم نظرا لتواجد محمد الشناوي حارسا أساسيا للفريق، وعلى أي لاعب الاعتزال بعد الجلوس 4 سنوات احتياطيا".

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