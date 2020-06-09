شريف إكرامي اتظلم في الأهلي.. أحمد بلال ينتقد قرار أحمد فتحي بالرحيل.. فيديو

انتقد أحمد بلال لاعب الأهلي السابق، قرار أحمد فتحي لاعب القلعة الحمراء باتخاذ قرار الرحيل عن القلعة مؤكدا أنه قرار خارج عن المألوف .









وأضاف أحمد بلال خلال لقائه بفضائية "أون تايم سبورتس"، :" أحمد فتحي خرج عن المألوف بعدم التجديد مع النادي الأهلي .









وتابع:" أحمد فتحي لم ينجح في إدارة الأمر في ختام مشواره مع الأهلي جيدا ولكنه كان على ثقة بالتواجد داخل صفوف القلعة الحمراء ".

واوصل :" كنت أعتبر أحمد فتحي ابن من أبناء النادي الأهلي ولم أتوقع رحيله ولو كنت مكان أحمد فتحي وعبد الله السعيد لقررت البقاء ".

وأتم:" أتفق مع شريف إكرامي لأنه تعرض للظلم نظرا لتواجد محمد الشناوي حارسا أساسيا للفريق، وعلى أي لاعب الاعتزال بعد الجلوس 4 سنوات احتياطيا".