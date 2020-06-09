عقب مقتل فلويد.. قرار عاجل من الشرطة الفرنسية

أعلنت الحكومة الفرنسية، وقف استخدام "أماكن الاختناق" لدى الأشخاص، في أثناء اعتقالهم من قبل الداخلية الفرنسية، وذلك في أعقاب مقتل المواطن الأمريكي جورج فلويد





وصرح وزير الداخلية الفرنسي كريستوف كاستانير بأن استخدام أسلوب الخنق أثناء الاعتقال، طريقة خطيرة، ولن يتم تدريسها في تدريب الشرطة الفرنسية.





وأضاف كاستانر: "أسمع الانتقاد، وأسمع صرخة قوية ضد الكراهية"، في إشارة إلى احتجاجات "حياة كبيرة سوداء" جرت في عدة مدن فرنسية رئيسية الأسبوع الماضي.





واستطرد: "ليس للعنصرية مكان في مجتمعنا، وليس في جمهوريتنا".





وشهدت العديد من مدن العالم احتجاجات خلال الأيام القليلة الماضية ضد العنصرية عقب مقتل المواطن الأمريكي جورج فلويد على يد رجل شرطة أمريكي.