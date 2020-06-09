الآلاف يشاركون في الوداع الأخير لـ جثمان جورج فلويد

تجمع الآلاف من المعزين، عند نافورة كنيسة الثناء بهيوستن الامريكية؛ وذلك من أجل الوداع الأخير لـ جثمان الأمريكي جورج فلويد





ووفقا لشبكة "سي إن إن" الأمريكية فإن الزوار حافظوا على التباعد الإجتماعي، وارتداء الكمامات في أثناء زيارة الكنيسة لإلقاء النظرة الأخيرة على جثمان جورج فلويد





وسمحت الكنيسة لكل شخص ببضع ثوانٍ فقط ليقدم احترامه لفلويد ، الذي يرقد في نعش ذهبي، تحيط به عدة باقات من الزهور البيضاء.





وارتدى العديد من الزوار قمصانًا تدعم مادة الحياة السوداء وبكلمات فلويد الأخيرة "لا أستطيع التنفس".





يذكر أن الشارع الأمريكي والعالمي شهد تظاهرات احتجاجية على العنصرية المنتشرة في الولايات المتحدة، وذلك في أعقاب مقتل جورج فلويد على يد رجل شرطة أمريكي.