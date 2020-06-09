AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

الآلاف يشاركون في الوداع الأخير لـ جثمان جورج فلويد

الثلاثاء 09/يونيو/2020 - 01:01 ص
صدى البلد
Advertisements
شريف سيد
تجمع الآلاف من المعزين، عند نافورة كنيسة الثناء بهيوستن الامريكية؛ وذلك من أجل الوداع الأخير لـ جثمان الأمريكي جورج فلويد

ووفقا لشبكة "سي إن إن" الأمريكية فإن الزوار حافظوا على التباعد الإجتماعي، وارتداء الكمامات في أثناء زيارة الكنيسة لإلقاء النظرة الأخيرة على جثمان جورج فلويد

وسمحت الكنيسة لكل شخص ببضع ثوانٍ فقط ليقدم احترامه لفلويد، الذي يرقد في نعش ذهبي، تحيط به عدة باقات من الزهور البيضاء.

وارتدى العديد من الزوار قمصانًا تدعم مادة الحياة السوداء وبكلمات فلويد الأخيرة "لا أستطيع التنفس".

يذكر أن الشارع الأمريكي والعالمي شهد تظاهرات احتجاجية على العنصرية المنتشرة في الولايات المتحدة، وذلك في أعقاب مقتل جورج فلويد على يد رجل شرطة أمريكي. 
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ترامب عن حادث منيابوليس: حزين للغاية على مقتل فلويد

تحريض على العنف.. تويتر يعاقب ترامب بسبب تغريدة عدوانية.. صور

استمرار المظاهرات الغاضبة في واشنطن ومدن أمريكية أخرى بعد مقتل فلويد ..فيديو

العملاق اللطيف.. من هو جورج فلويد أشهر رجل في العالم بعد زلزال مقتله

فيديو وصور..العدالة لـ جورج فلويد.. الآلاف في نيوزيلندا يحتجون أمام القنصلية الأمريكية

وقفات صامتة وإشعال الشموع.. العالم يندد بالعنصرية ويطالب بالعدالة لـ جورج فلويد.. صور

ترشيحاتنا

مايوه أحمر .. مي سليم وشقيقتها ميس حمدان يثيران الجدل

وقعوا في بعض .. أيمن نور يغلق قناة الإخواني سامي كمال الدين على يوتيوب

علاج مرضى كورونا بالخلايا الجذعية يحصل على "ملكية فكرية" في الإمارات

الإخطار قبل الرحلة بـ 72 ساعة .. تعليمات جديدة للشركات من سلطة الطيران

أخبار الحوادث.. المؤبد لمشرف دار أيتام هتك عرض 6 أطفال.. والنيابة تستأنف على قرار إخلاء سبيل حنين حسام

نتائجه مبشرة.. عوض تاج الدين: أول لقاح يطرح لـ فيروس كورونا من جامعة أوكسفورد

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إطلالة كاجول .. زوجة ماجد المصرى تتألق فى أحدث جلسة تصوير .. شاهد

تعرف على مواصفات أزيرا 2021 في السعودية .. صور

تعرف على فوائد لبان الذكر للبشرة والشعر