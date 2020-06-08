استقالة قائد شرطة بورتلاند على خلفية احتجاجات مقتل جورج فلويد

بعد نحو 6 أشهر على توليها المنصب، قررت جامي ريش، قائد مكتب شرطة مدينة بورتلاند، أكبر مدن ولاية أوريجون الأمريكية، الاستقالة من منصبها، وذلك على خلفية الاحتجاجات المندلعة إثر مقتل الأمريكي ذي الأصول الأفريقية جورج فلويد على يد شرطة منيابوليس.





قالت ريش إنها طلبت من ملازم أمريكي من أصل أفريقي تولي المنصب كرئيس جديد للشرطة في المدينة، موضحة أنها تدرس احتياجات المجتمع وتعتقد أن التغيير "ضروري".





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وأوضحت في مؤتمر صحفي "لقد طلبت من تشاك تولي منصب قائد الشرطة.. إنه الشخص المناسب في اللحظة المناسبة".





ويأتي القرار المفاجئ بعد تعرض مكتب شرطة بورتلاند لانقادات بسبب تعامله مع المظاهرات الضخمة التي اندلعت احتجاجا على مقتل جورج فلويد.





في سياق آخر، رفض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب محاولة عمداء المدن إعادة تخصيص التمويل للشرطة لبرامج أخرى قد تؤدي إلى تقليل الحاجة إلى الشرطة.