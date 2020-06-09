AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

تطور خطير.. طائرات مقاتلة صينية تخترق المجال الجوي لـ تايوان

الثلاثاء 09/يونيو/2020 - 07:46 ص
صدى البلد
Advertisements
شريف سيد
كشف وزير الدفاع التايواني، ين تيه فا، اليوم الثلاثاء، عن اختراق طائرات مقاتلة صينية، للمجال الجوي لبلاده، حيث جرى تحذيرها لكي تغادر. 

ونقلت قناة "روسيا اليوم" عن مسئولين من الصين تصريحهما بأن بلادهما قد تلجأ إلى شن هجوم عسكري ضد جزيرة تايوان لمنع استقلالها، إن لم يبق خيارا آخر سوى ذلك.

وصرح رئيس هيئة الأركان المشتركة للمجلس العسكري المركزي الصيني، لي زوتشنج- خلال كلمة ألقاها، يوم الجمعة الماضي، في قاعة الشعب الكبرى في بكين، في أثناء ندوة مقامة بمناسبة الذكرى الـ15 لتبني "قانون مناهضة الانفصال"- بأن الباب لا يزال مفتوحا أمام عملية عسكرية ضد تايوان، التي تصر بكين على أنها تابعة للدولة الصينية.

وقال: "إذا خسرت الفرصة لإعادة التوحيد السلمي؛ فإن القوات المسلحة للشعب مع كل الدولة، بما فيها سكان تايوان، ستتخذ جميع الخطوات اللازمة بغية إحباط أي مخططات وخطوات انفصالية بشكل حاسم".

وتابع: "لا نتعهد بتجنب استخدام القوة، ونحتفظ بحقنا في استخدام جميع التدابير المطلوبة بغية ضمان الاستقرار والسيطرة على الوضع في مضيق تايوان".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الصين تستنكر التهاني المقدمة من مسؤولين أمريكيين لزعيمة تايوان على توليها منصبها

بكين ترفض بشدة دعوات "استقلال تايوان"

سلاح في الخاصرة.. الإدارة الأمريكية تستغل تايوان لإثارة غضب التنين الصيني

الصين تهدد بهجوم عسكري على تايوان

ترشيحاتنا

السباق نحو البيت الأبيض.. قضايا جوهرية كبرى تقلب طاولة موازين التنافس الانتخابي بين ترامب وبايدن

أخبار الفن.. حقيقة مشاجرة شيرين وحسام حبيب.. حسن شاكوش وخطيبته بـ الكمامة.. رسالة ابنة رجاء الجداوي لمدير مستشفى العزل

«قنبلة موقوتة».. أضرار جسيمة لعدم تهوية السيارة قبل القيادة

زعيم وطني مخلص.. تركي آل الشيخ يهنئ الرئيس السيسي بمناسبة مرور 6 سنوات على حكمه

مؤسسة النفط الليبية: هجوم مسلح على حقل الشرارة النفطي

بإطلالة مبهجة.. ريهام أيمن تخطف الأنظار فى أحدث ظهور لها

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بملابس رسمية.. منة فضالى تستعرض أناقتها بهذه الملابس

معلومات جديدة عن رولز رويس جوست 2021.. صور

تصميم تخيلى لأول سيارة لاند روفر مزيج الـSUV والبيك-أب..صور