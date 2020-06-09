تطور خطير.. طائرات مقاتلة صينية تخترق المجال الجوي لـ تايوان

كشف وزير الدفاع التايواني، ين تيه فا، اليوم الثلاثاء، عن اختراق طائرات مقاتلة صينية ، للمجال الجوي لبلاده، حيث جرى تحذيرها لكي تغادر.





ونقلت قناة "روسيا اليوم" عن مسئولين من الصين تصريحهما بأن بلادهما قد تلجأ إلى شن هجوم عسكري ضد جزيرة تايوان لمنع استقلالها، إن لم يبق خيارا آخر سوى ذلك.





وصرح رئيس هيئة الأركان المشتركة للمجلس العسكري المركزي الصيني، لي زوتشنج- خلال كلمة ألقاها، يوم الجمعة الماضي، في قاعة الشعب الكبرى في بكين، في أثناء ندوة مقامة بمناسبة الذكرى الـ15 لتبني "قانون مناهضة الانفصال"- بأن الباب لا يزال مفتوحا أمام عملية عسكرية ضد تايوان، التي تصر بكين على أنها تابعة للدولة الصينية.





وقال: "إذا خسرت الفرصة لإعادة التوحيد السلمي؛ فإن القوات المسلحة للشعب مع كل الدولة، بما فيها سكان تايوان، ستتخذ جميع الخطوات اللازمة بغية إحباط أي مخططات وخطوات انفصالية بشكل حاسم".





وتابع: "لا نتعهد بتجنب استخدام القوة، ونحتفظ بحقنا في استخدام جميع التدابير المطلوبة بغية ضمان الاستقرار والسيطرة على الوضع في مضيق تايوان".