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أخبار العالم

الصين تهدد بهجوم عسكري على تايوان

الجمعة 29/مايو/2020 - 12:52 م
الجيش الصيني
الجيش الصيني
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قسم الخارجي
نقلت قناة "روسيا اليوم" عن مسئولين من الصين تصريحهما بأن بلادهما قد تلجأ إلى شن هجوم عسكري ضد جزيرة تايوان لمنع استقلالها، إن لم يبق خيار آخر سوى ذلك.

وصرح رئيس هيئة الأركان المشتركة للمجلس العسكري المركزي الصيني، لي زوتشنج، في كلمة ألقاها اليوم الجمعة في قاعة الشعب الكبرى في بكين، خلال ندوة مقامة بمناسبة الذكرى الـ15 لتبني "قانون مناهضة الانفصال"، بأن الباب لا يزال مفتوحا أمام عملية عسكرية ضد تايوان التي تصر بكين على أنها تابعة للدولة الصينية.


وقال: "إذا خسرت الفرصة لإعادة التوحيد السلمي فإن القوات المسلحة للشعب مع كل الدولة، بما فيها سكان تايوان، ستتخذ جميع الخطوات اللازمة بغية إحباط أي مخططات وخطوات انفصالية بشكل حاسم".

وتابع: "لا نتعهد بتجنب استخدام القوة، ونحتفظ بحقنا في استخدام جميع التدابير المطلوبة بغية ضمان الاستقرار والسيطرة على الوضع في مضيق تايوان".

ومن جانبه، أكد رئيس اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني، لي تشان شو، وهو ثالث أكبر مسؤول في الحزب الشيوعي الحاكم، أن اللجوء إلى "الوسائل غير السلمية" تجاه تايوان بمثابة خيار أخير، متعهدا بـ"مضاعفة الجهود مائة مرة طالما تبقى هناك أقل فرصة لتطبيق تسوية سلمية".

وتابع مخاطبا القوى المؤيدة لاستقلال تايوان: "مسار استقلال تايوان يؤدي إلى طريق مسدود، وأي تحد لهذا القانون سيواجه عقابا صارما".

ويتيح "قانون مناهضة الانفصال" الذي تم إقراره في عام 2005 للدولة الصينية أرضية قانونية للتحرك عسكريا ضد تايوان في حال انفصال الأخيرة أو اقترابها من تطبيق هذا الهدف.

ولا تزال تايوان خارج سيطرة الحكومة الصينية منذ انتهاء الحرب الأهلية في البلاد عام 1949.
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