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توك شو

ارتفاعها 100 متر.. عاصفة رملية قوية تضرب الصين.. فيديو

الجمعة 29/مايو/2020 - 10:55 ص
عاصفة رملية
عاصفة رملية
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محمود محسن
أذاعت فضائية روسيا اليوم لقطات يظهر من خلالها اختفاء عدة سيارات في أحد الطرق السريعة تحت غطاء عاصفة رملية قوية اجتاحت مدينة وتوميرين في تشينجهاي شمال غرب الصين في أوائل الأسبوع الجاري.

وتسببت الموجة الرملية العملاقة بانخفاض مستوى الرؤية إلى أقل من 400 متر.

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وأشارت صحيفة "الديلي ميل" البريطانية إلى أن عاصفة رملية كبرى، ضربت مدينة صينية، وصل ارتفاعها لأكثر من 100 متر تقريبا، دفنت المدينة بأكملها تحت الرمال.

وأشارت إلى أن العاصفة الرملية، ابتلعت مدينة يو باراج رايت بانر في منجوليا الداخلية شمالي الصين، ودمرت أعمدة الإنارة والإشارات المرورية، وأغرقت المدينة بالكامل بالرمال في ثوان معدودة.

وتعد تلك العاصفة الرملية، هي الثانية التي تضرب المدينة في أسبوع واحد، مع صدور تحذيرات صينية عديدة من أن تلك العواصف والجو الجاف يمكن أن يؤدي إلى اندلاع حرائق متفرقة.

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