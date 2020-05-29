ارتفاعها 100 متر.. عاصفة رملية قوية تضرب الصين.. فيديو

أذاعت فضائية روسيا اليوم لقطات يظهر من خلالها ا

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وأشارت صحيفة "الديلي ميل" البريطانية إلى أن عاصفة رملية كبرى، ضربت مدينة صينية، وصل ارتفاعها لأكثر من 100 متر تقريبا، دفنت المدينة بأكملها تحت الرمال.





وأشارت إلى أن العاصفة الرملية، ابتلعت مدينة يو باراج رايت بانر في منجوليا الداخلية شمالي الصين، ودمرت أعمدة الإنارة والإشارات المرورية، وأغرقت المدينة بالكامل بالرمال في ثوان معدودة.