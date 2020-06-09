AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

قربنا نخلص الضبعة..الكهرباء تكشف عن آخر تطورات أول محطة نووية مصرية

الثلاثاء 09/يونيو/2020 - 10:55 ص
الدكتور محمد شاكر،
الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء و الطاقة المتجددة
Advertisements
فرح علاء الخولي
قال الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء و الطاقة المتجددة، إنه جارى الانتهاء من التصميمات الخاصة بالمحطة النووية بالضبعة بقدرة 4800 ميجا وات  التى تنفذها شركة روساتوم الروسية.

وتابع شاكر المرقبي، خلال الموتمر الصحفى للإعلان عن الأسعار الجديدة لشرائح الكهرباء، أن الوزارة حققت العديد من الإنجازات خلال العام ا لماضى أهمها ، الانتهاء من مشروع بنبان للطاقة الشمسية الذى فاز بأفضل مشروع من البنك الدولى و يعمل حاليًا بكامل طاقته بقدرة 1400 ميجا وات.

و حرصت الوزارة على  اتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية و الوقائية للحفاظ على سلامة مندوبى و سائل الاعلام و قيادات الوزارة خلال الموتمر الصحفى ، و التزم جميع مندوبى وسائل الاعلام المرئية و المقرؤة بارتداء الكمامة عند دخولهم ديوان عام الوزارة ثم المرور من ممرات التعقيم الموجودة بالوزراة ، كما تم  قياس درجة الحرارة للجميع بواسطة فريق طبي و بعدها يتم تعقيم اليدين ثم تسليمهم الكمامات و القفزات.

وقد بدأ منذ قليل المؤتمر الصحفى للدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، للإعلان عن خطة الحكومة لإعادة هيكلة الأسعار الجديدة للعام المالى الجديد 2020/2021 بمقر ديوان عام الوزارة وسط إجراءات وقائية و احترازية مشددة من قبل منظمى الموتمر الصحفى لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.



Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بالكمامة والمرور من بوابة التعقيم..استعدادات وزارة الكهرباء لمؤتمر الإعلان عن زيادة الأسعار

كمامات وتباعد..إجراءات احترازية خلال مؤتمر الإعلان عن أسعار الكهرباء الجديدة

بث مباشر.. انطلاق المؤتمر الصحفي لوزير الكهرباء للإعلان عن تعريفة استهلاك الشرائح الجديدة

بدء المؤتمر الصحفى لـ وزير الكهرباء للإعلان عن الأسعار الجديدة

شاكر: 16 مليار جنيه توفيرا في استهلاك الوقود داخل محطات الكهرباء

ترشيحاتنا

دعاء لجلب الرزق الوفير وقت الأزمات

وزير الكهرباء: إضافة قدرات كهربائية من 2014 حتى 2019 بأكثر من 28 ألف ميجا وات

وزير الكهرباء لـ صدى البلد: الزيادة الجديدة في الأسعار معقولة.. وتوقيت القرار ليس شخصيا

الكهرباء توضح الفئات المطبق عليها الزيادة الجديدة..فيديو

ميدو: قريبا جامعة الدول العربية ستدير الدوري الإنجليزي

مكياج جذاب.. ابنة أحمد زاهر تخطف الأنظار بجمالها..شاهد

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حفاظًا على التباعد الاجتماعي.. عروسان يقيمان حفل زفافهما في حضور 6 أشخاص.. شاهد

أرخص 10 سيارات فى مصر 2020.. صور

للمرة الأولى .. ظهور بي إم دبليو X1 2023 أثناء اختبارها .. صور