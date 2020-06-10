محلية البرلمان تناقش موازنة هيئتي النقل العام والنظافة بالقاهرة والجيزة

تعقد لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة المهندس أحمد السجيني، اجتماعا اليوم الأربعاء، لمناقشة مشروعي قانوني موازنة الإدارة المحلية، وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2020 /2021، فيما يخص: هيئة النقل العام بمحافظة القاهرة، والهيئة العامة لنقل الركاب بمحافظة الإسكندرية.





كما تناقش اللجنة مشروعي قانوني موازنة الإدارة المحلية، وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2020 /2021، فيما يخص: الهيئة العامة للنظافة وتجميل محافظة القاهرة، والهيئة العامة للنظافة وتجميل محافظة الجيزة.





ناقشت اللجنة، أمس، مشروع قانون مقدم من السيد النائب حمدي السيسي، و60 عضوًا آخربن (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس)، بشأن "تعديل بعض أحكام القانون رقم 57 لسنة 1978، بشأن التخلص من البرك والمستنقعات ومنع إحداث الحفر".



