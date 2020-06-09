نصح باستخدام مرطبات طبيعية.. خبير تجميل يكشف عن أسباب تأثر بشرة الفنانات في ظل كورونا

أكد عبدالله الرفاعي خبير التجميل، أن بشرة بعض الفنانات في مصر تأثرت بأزمة فيروس كورونا





وأوضح أن تأثر البشرة يرجع لعدة أسباب عديدة منها استقرار بعضهن في المنازل لفترات طويلة بدون استخدام المرطبات الطبيعية، وعدم تعرضهن لأشعة الشمس التي تبعث نضارة للوجه علي فترات وخاصة في شهر يونيو وهو ما قد يتسبب في أضرار لـ البشرة علي فترات متباعدة.





وأضاف في تصريحات صحفية أن هذه المشكلة ظهرت أثناء عرض الحلقات الأخيرة في بعض المسلسلات، مع بداية ظهور أزمة كورونا ولم يلحظ بعضهن هذه المشكلة إلا في التصوير.





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