بدون كريمات.. أسرع وصفة لتنظيف البشرة وتفتيحها لدرجات



التخلص من علامات البثور ليس بالأمر السهل. وإذا كنت تعتقدين أنها ستختفي من تلقاء نفسها بمرور الوقت ، فأنت مخطئة للغاية. لحسن الحظ ، هناك أكثر من طريقة لإزالة علامات البثور و تفتيح البشرة









وتتعد المسام المسدودة هي أسوأ كابوس لبشرتنا وتحدث بسبب الاصابة بالتلوث وأشعة الشمس الضارة ومنتجات العناية بالبشرة التي نستخدمها تسد مسام الجلد وتفسح المجال للعديد من مشاكل الجلد.





لتنظيف البشرة والحفاظ على توازن درجة الحموضة وتفتيحها لدرجات إليك وصفة سريعه يقدمها موقع بولد سكاى الهندى







مكونات الوصقة ..





1 ملعقة كبيرة دقيق



2 ملعقة كبيرة خميرة



1 ملعقة صغيرة عسل

قليل من الكركم







طريقة التطبيق:

اخلطى جميع المكونات معًا في وعاء لصنع قناع خالي من الكتل.





ضع العجينة على المناطق المصابة واتركيها لمدة 20 دقيقة.







اشطفى وجهك يستخدم القناع مرة واحدة في الأسبوع للحصول على النتيجة المرجوة.

