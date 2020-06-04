من أول استخدام.. بشرتك أفتح بماسك الصبار والليمون





ملعقة من الخميرة



ملعقة من الترمس المطحون



طريقة تطبيق الوصفة:





فى وعاء تحلط المكونات جميعا حتى تتجانس تماما ويتم توزيع القناع على البشرة بالتساوى وتركه حوالى 15 دقيقة ثم غسل الوجه، وتساعد تلك الوصفة على التخلص من خلايا الجلد الميتة وتفتيح البشرة لدرجات من أول استخدام والحصول على توهج طبيعيًا وتحفيز إنتاج خلايا وأفتح لونًا تجعلك تشعرين بالفرق من أول استخدام.

