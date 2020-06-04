من أول استخدام.. بشرتك أفتح بماسك الصبار والليمون

هل تعانين من إسمرار البشرة وتريدين تفتيحها لدرجات؟ يمكنك الاعتماد على وصفة الصبار والليمون لتفتيح البشرة فهى تساعد على التخلص من خلايا الجلد الميتة وشوائب البشرة، وبعيدًا عن كريمات تفتيح البشرة باهظة الثمن، إليكِ مكونات القناع بقدمها موقع "برايت سايد":
ملعقة طعام من جل الصبار
5 قطرات من عصير الليمون
لتجربة هذا الماسك، أنتِ بحاجة إلى:
ملعقة طعام من جل الصبار
5 قطرات من عصير الليمون
ملعقة من الخميرة
ملعقة من الترمس المطحون
طريقة تطبيق الوصفة:
فى وعاء تحلط المكونات جميعا حتى تتجانس تماما ويتم توزيع القناع على البشرة بالتساوى وتركه حوالى 15 دقيقة ثم غسل الوجه، وتساعد تلك الوصفة على التخلص من خلايا الجلد الميتة وتفتيح البشرة لدرجات من أول استخدام والحصول على توهج طبيعيًا وتحفيز إنتاج خلايا وأفتح لونًا تجعلك تشعرين بالفرق من أول استخدام.