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منوعات

عيون مغلقة.. صديقة كريستيانو رونالدو تتألق بإطلالة ناعمة

الثلاثاء 09/يونيو/2020 - 04:37 م
جورجينا صديقة كريستيانو
جورجينا صديقة كريستيانو رونالدو
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محمد بدران


شاركت عارضة الأزياء الإسبانية جورجينا رودريجيز صديقة نجم ريال مدريد كريستيانو رونالدو متابعيها صورة جديدة لها على موقع "انستجرام".

وظهرت جورجينا بإطلالة جذابة أبرزت جمالها ورشاقتها، ترتدى فستان قصير باللون البترولى مكشوف الكتفين ورفعت شعرها الأسود للخلف بطريقة ناعمة، ومن الناحية الجمالية، وضعت  بعض اللمسات من المكياج الناعم.

ونسقت جورجينا مع الإطلالة اكسسوارات مبهرة حيث ارتدت قرط أنيق فى الأذن ، وعلقت "بعيون مغلقة وأحلام مستيقظة"


وكان قد شارك شارك  كريستيانو  مع فريقه بشكل طبيعي بعد إجراء فحوصات فيروس كورونا، استعدادا لاستئناف الدوري الإيطالي.


وسيخوض رونالدو أولى مبارياته بعد العودة، عندما يواجه فريقه يوفنتوس ضيفه ميلان الجمعة المقبل في إياب نصف نهائي كأس إيطاليا.


وكان كريستيانو رونالدو سافر إلى البرتغال للاطمئنان على صحة والدته في شهر مارس الماضي، قبل أيام قليلة من إيقاف مسابقة الدوري الإيطالي، بسبب فيروس كورونا.

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