أحمد السقا ينشر صورة بصحبة المخرج محمد سامى

شارك النجم احمد السقا جمهوره بصورة جديدة عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى لتبادل الصور والفيديوهات .









يذكر أن أحدث أعمال أحمد السقا هو فيلم "سري للغاية" أضخم إنتاج سينمائى فى تاريخ السينما، للكاتب الكبير وحيد حامد والمخرج محمد سامي أحمد السقا ف دور الرئيس عبدالفتاح السيسي.أحمد رزق في دور محمد مرسي.





يذكر أنه تم الانتهاء من تصوير الفيلم منذ عامين وفي انتظار موافقة الجهات السيادية لعرض وإذاعة الفيلم قريبآ.



