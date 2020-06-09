أحمد السقا ينشر صورة بصحبة المخرج محمد سامى

شارك النجم احمد السقا جمهوره بصورة جديدة عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى لتبادل الصور والفيديوهات .
وظهر احمد السقا مع المخرج محمد سامى كما ارتدى الاثنان تيشرت أسود مع كاب أسود أيضًا.
يذكر أن أحدث أعمال أحمد السقا هو فيلم "سري للغاية" أضخم إنتاج سينمائى فى تاريخ السينما، للكاتب الكبير وحيد حامد والمخرج محمد سامي أحمد السقا ف دور الرئيس عبدالفتاح السيسي.أحمد رزق في دور محمد مرسي.
يذكر أنه تم الانتهاء من تصوير الفيلم منذ عامين وفي انتظار موافقة الجهات السيادية لعرض وإذاعة الفيلم قريبآ.
وشارك الفنان أحمد السقا فى السباق الرمضانى ببرنامج "اغلب السقا" وهو مُسابقة يومية للجمهور عبر الشاشة، بجائزة 100 ألف جنيه يوميا، وتُقدمه النجمة رزان مغربي.