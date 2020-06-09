بعد ما نشره صدى البلد: القابضة لمياه الشرب: لا توجد مشاكل صرف صحى ببشتيل

أرسل المركز الإعلامي للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى ردا على الشكوى الواردة تحت عنوان " شارع امتداد منصور غنام ببشتيل يغرق فى مياه الصرف الصحى "





جاء فيه أن شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة أفادت بأنه بالمعاينة علي الطبيعة لا يوجد أي مشاكل صرف صحي بالشارع حاليا وتلك الروبه من أثر شكوى قديمه وقام عمال الصيانة بعمل اللازم .





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