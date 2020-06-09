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رياضة

صحفي تونسي يكشف مفاوضات الزمالك مع المثلوثي وحقيقة رحيل كارتيرون.. فيديو

الثلاثاء 09/يونيو/2020 - 11:41 م
كارتيرون
كارتيرون
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محمد رشاد
كشف معز بوطار، الناقد الرياضي التونسي، أن نادي الزمالك يتواصل بجدية خلال الفترة الحالية مع حمزة المثلوثي، الظهير الأيمن للفريق الأول لكرة القدم بنادي الصفاقسي.


وقال بوطار فى برنامج "البريمو"، مع الإعلامي محمد فاروق، المذاع على قناة "Ten": "حمزة المثلوثي ظهير أيمن مميز للغاية وهو ما يبحث عنه فريق الزمالك خلال الفترة الحالية بعد رحيل حمدي النقاز".
 
وأضاف: "الأيام القادمة ستشهد مفاوضات مكثفة وحاسمة بين الزمالك والصفاقسي للتعاقد مع المثلوثي، وهناك العديد من الأندية ترغب فى الحصول على خدماته".

وعن تفاوض النجم الساحلي التونسي مع كارتيرون مدرب الزمالك قال :" "كارتيرون كان مطروح على طاولة مسؤولو النجم الساحلي خلال الفترة الماضية، فهو مدير فني له خبرات فى قارة أفريقيا وحقق نجاحات مع الزمالك فى فترة قصيرة".
 
واختتم: "النجم الساحلي استبعد كارتيرون من حساباته واستقر على المدرب الفرنسي جان فرنانديز". 
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