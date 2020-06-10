فيروس كورونا يعاود الانتشار في إسرائيل

كشفت معطيات نشرتها وزارة الصحة الإسرائيلية، أمس الثلاثاء، عن تواصل الارتفاع في عدد الإصابات بفيروس كورونا، وهو ما يمكن اعتباره انتكاسة للجهود التي أدت إلى الانخفاض الذي شهدته الأيام الماضية.





وأوضحت الصحة الإسرائيلية أن تم تشخيص 148 إصابة جديدة وحالة وفاة واحدة نتيجة الاصابة بالفيروس خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.





ويرتفع بذلك عدد مرضى كورونا في البلاد 18180 بينهم 299 وفيّات.





وتتضمن الإصابات 41 شخصا حالتهم الصحية متوسطة و 31 خطيرة و 24 يخضعون لأجهزة التنفس الإصطناعي، و 15159 تماثلوا للشفاء، علما أن المرضى حاليا عددهم 2722.