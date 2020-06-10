AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

فيروس كورونا يعاود الانتشار في إسرائيل

الأربعاء 10/يونيو/2020 - 12:18 ص
صدى البلد
Advertisements
وكالات
كشفت معطيات نشرتها وزارة الصحة الإسرائيلية، أمس الثلاثاء، عن تواصل الارتفاع في عدد الإصابات بفيروس كورونا، وهو ما يمكن اعتباره انتكاسة للجهود التي أدت إلى الانخفاض الذي شهدته الأيام الماضية.

وأوضحت الصحة الإسرائيلية أن تم تشخيص 148 إصابة جديدة وحالة وفاة واحدة  نتيجة الاصابة بالفيروس خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

ويرتفع بذلك عدد مرضى كورونا في البلاد 18180 بينهم 299 وفيّات. 

وتتضمن الإصابات  41 شخصا حالتهم  الصحية متوسطة و 31 خطيرة و 24 يخضعون لأجهزة التنفس الإصطناعي، و 15159 تماثلوا للشفاء، علما أن المرضى حاليا عددهم 2722.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

51 حالة وفاة و8611 إصابة بفيروس كورونا في إسرائيل

كورونا يخرج عن السيطرة فى إسرائيل.. 93 وفاة و10095 إصابة بالفيروس

بسبب كورونا.. نتنياهو يعقد اجتماعا عاجلا مع جانتس والاحتلال يفرض الإغلاق الكامل

ارتفاع الوفيات بسبب فيروس كورونا في إسرائيل لـ 171 حالة

ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا في إسرائيل لأكثر من 13 ألف حالة

إسرائيل تسجل 173 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

ترشيحاتنا

رغم أزمة كورونا.. الكهرباء تكشف سبب رفع الأسعار في الوقت الحالي

أخبار الرياضة .. تفاصيل شكوى النقاز ضد مرتضى منصور في الفيفا .. كارتيرون يوافق على الرحيل .. والأهلي يرد على حقيقة انتقال صالح جمعة للزمالك

رئيس اتحاد السلة: عودة النشاط منتصف أغسطس

التفاصيل الكاملة لاجتماع سد النهضة.. وأهم نقطة ناقشتها مصر وإثيوبيا والسودان

تأجيل زيادة الكهرباء .. حقيقة أم شائعة .. الحكومة ترد

أزمة كورونا ممتدة .. وزير المالية يعلن موعد صرف زيادات المعاشات والعلاوة الدورية.. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تقوي المناعة وتعالج الأنيميا .. إليك فوائد الخميرة للجسم

الظهور الأول لـ أودي E-Tron جي تي موديل 2021.. صور

بدون أدوية.. 3 وصفات طبيعية لـ علاج بثور اللسان فى دقائق