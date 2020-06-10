تتوافر كميات كبيرة.. شعبة الخضروات والفاكهة: استقرار في الأسعار وانخفاض لـ الليمون قريبًا

قال حاتم نجيب نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة بالغرفة التجارية، إن هناك كميات كبيرة من الخضروات والبطاطس والطماطم والبصل في الأسواق.





وأضاف حاتم نجيب في مداخلة هاتفية في برنامج "من مصر" المذاع على قناة "سي بي سي": " توافر كميات من الليمون والموالح وهناك زيادة طفيفة في أسعار الليمون لأنه في هذا الوقت من كل عام توجد فجوة لعدم توافر كميات كبيرة من الليمون على الأشجار".





وتابع حاتم نجيب:" سعر الليمون في أسواق الجملة يترواح بين 20 و25 جنيهًا وفق آليات العرض والطلب".





وأكمل حاتم نجيب: " سعر كيلو البرتقال الصيفي من 9 إلى 10 جنيهات والبطاطس من جنيه وربع وحتى 2 جنيه".



