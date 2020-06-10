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فن

أحمد السقا يثير فضول متابعيه بصورة.. ومتابعون: نتمنى أن يكون عملاً مع محمد رمضان

الأربعاء 10/يونيو/2020 - 05:01 ص
صدى البلد
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رنا اشرف
شارك النجم أحمد السقا جمهوره بصورة جديدة عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعى لتبادل الصور والفيديوهات انستجرام.

وظهر أحمد السقا في الصورة التي نشرها، مع المخرج محمد سامى.

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وتفاعل متابعوه مع الصورة، جاءت تعليقاتهم، ما بين "نتمنى يكون عمل مشترك مع محمد رمضان.. فيلم ولا مسلسل.. بالتوفيق إن شاء الله".

وكان أحدث أعمال أحمد السقا هو فيلم "سري للغاية" أضخم إنتاج سينمائى فى تاريخ السينما، للكاتب الكبير وحيد حامد والمخرج محمد سامي، أحمد السقا ف دور الرئيس عبدالفتاح السيسي.أحمد رزق في دور  محمد مرسي.

يذكر أنه تم الانتهاء من تصوير الفيلم منذ عامين وفي انتظار الموافقة لعرضه وإذاعته قريبًا.

وشارك الفنان أحمد السقا فى السباق الرمضانى ببرنامج "اغلب السقا" وهو مُسابقة يومية للجمهور عبر الشاشة، بجائزة 100 ألف جنيه يوميا، وتُقدمه النجمة رزان مغربي.

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