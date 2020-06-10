طائراتك تقتل أحفاده.. قبيلة عمر المختار تهاجم أردوغان: لا يليق بمقامه أن يأتي اسمه على لسانك

ردّت قبيلة "المنفة" إحدى أكبر قبائل الشرق الليبي، مسقط رأس المجاهد الليبي عمر المختار، على تصريحات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان التي ذكر خلالها اسم "المختار" وأنه ينحدر من القبيلة.





وفي رد شديد اللهجة على أردوغان- الذي زعم أن تركيا تقف إلى جانب أحفاد عمر المختار-؛ استنكر مجلس حكماء القبيلة ، ما يحدث في ليبيا من انتهاكات صارخة ، وجرائم ترتقي إلى جرائم حرب ، على يد رئيس تركيا ، وقائد الغزو التركي رجب أردوغان.





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وانتقدت القبيلة الليبية ، في بيان ، ادعءاات أردوغان ، قائلة "نستنكر وبأشد العبارات هذه التصريحات ، خاصة وأن طائرات تركيا هي من تقتل أحفاد المجاهد عمر بن مختار بن عمر المنفي الهلالي.. المجاهد العربي المسلم المعتدل الأصيل ، الذي لا يليق بمقامه أن يأتي على لسان هذا الشخص، المختل محلل الدعارة والانحلال والفجور".





وجاء في بيان قبيلة المنفة "لن يجد الغزاة إلا الموت الذي سنلاحقهم به في كل شبر من هذه الأرض الطاهرة"، معلنين دعمهم للمبادرة المصرية بشأن إنهاء النزاع في ليبيا.





وكان أردوغان قد زعم- في تصريحات صحفية- مواصلته تقديم الدعم لأحفاد عمر المختار في حربهم ضد الإرهابيين الوافدين إلى البلاد من كل حدب وصوب.





واعترف الرئيس التركي صراحة برغبته في الاستيلاء على ثروات ليبيا، مؤكدا أن العمليات العسكرية في مدينة سرت ومحيطها "حساسة"؛ لوجود آبار النفط هناك.



