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أخبار العالم

صفعة لـ تركيا.. إيطاليا تقدم فرقاطة وطائرتين لمراقبة إرسال السلاح إلى ليبيا

الثلاثاء 09/يونيو/2020 - 09:40 م
صدى البلد
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حسام رضوان
أعلنت الحكومة الإيطالية اليوم الثلاثاء، تقديم دعما إضافيا لعملية "إيريني" الخاصة بمراقبة حظر إرسال السلاح إلى ليبيا.

وبحسب "العربية"، قال إيطاليا إنها تقدم فرقاطة وطائرتين لعملية "إيريني"، التي أطلقها الاتحاد الأوروبي لمراقبة نقل السلاح إلى ليبيا.

وقال وزير الخارجية الإيطالي، لويجي دي مايو إن إيطاليا لديها قلق خاص بشأن الوضع في ليبيا، وأنها ستوفر “فرقاطة وطائرتين للعملية البحرية إيريني، لمراقبة حظر توريد الأسلحة.

وأضاف أنه يعتقد أنه من الأساسي ضمان أن تتوفر للعملية الاوروبية ليس فقط  الانظمة البحرية ولكن أيضا الجوية والأقمار الصناعية.

ووقعت إيطاليا واليونان اليوم الثلاثاء، اتفاقًا لترسيم الحدود فيما بينهما، وويقضي الاتفاق على ترسيم المنطقة الاقتصادية الخالصة في البحر الأيوني الذي يفصل ما بين البلدين، وذلك في مسعى من قبل الدولتين، خاصة اليونان في مواجهة التغول التركي الساعية إلى أخذ مناطق واسعة من دول المتوسط لصالحها.

ووصف وزير الخارجية اليوناني نيكوس ديندياس  الاتفاق  بالتاريخي، ووقال وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو "أنها نتيجة مهمّة، فالدولتان يتمسكان بمنطقتهما المشتركة في البحر المتوسط".

و يتناول الاتفاق التعاون بين البلدين فيما يخص حقوق الصيد البحري المشتركة.

من جانبها أعلنت لجنة الدفاع والأمن القومي في مجلس النواب الليبي، اليوم الثلاثاء، دعم المجلس لاتفاقية ترسيم الحدود البحرية الموقعة بين إيطاليا واليونان، وطالب المجلس برئاسة المستشار عقيلة صالح، انضمام ليبيا إلى الاتفاقية كونها إطار عادل لترسين الحدود بين دول المنطقة المتوسطية.

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