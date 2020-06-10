نشرة كورونا الفنية | تطورات الحالة الصحية لـ رجاء الجداوي.. الاشتباه في إصابة طليقة ماجد المصري بـ كورونا





كشفت أميرة مختار، ابنة الفنانة رجاء الجداوى، عن آخر تطورات الحالة الصحية لوالدتها من خلال منشور عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك".





ونشرت أميرة مختار مجموعة من الصور لدكاترة مستشفى الاسماعيلية التى تتلقى فيها الفنانة رجاء الجداوى العلاج، وعلقت "بالرغم من إن أمي لسه تعبانة جدا وما زالت في الرعاية إلا أن كل التقدير والشكر والعرفان بالجميل لكم جميعا على كل المجهود المبذول لأمي وكل المرضى".





وأضافت أميرة مختار: "ربنا يبارك فيكم جميعا حقيقي.. أمي بتدعي لكم جميعا ويارب يتمم شفاها على خير ويشفي كل مريض ويرفع عنها وعنهم هذا المرض الشرس ويحميكم منه جميعًا".









أعلنت ماهيتاب ماجد المصري، عن اشتباه والدتها منى إش إش ، طليقة الفنان ماجد المصري، في إصابتها فيروس كورونا المستجد.





وطالبت ماهيتاب- عبر خاصية "استوري" على موقع التواصل الاجتماعى "انستجرام"- متابعيها، بالدعاء لها قائلة: "إلهي أذهب البأس رب الناس.. اشف وأنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقمًا، اذهب البأس رب الناس .. بيدك الشفاء .. لا كاشف له إلا أنت يارب العالمين، اللهم إني أسالك من عظيم لطفك أن تشفيها وتمدها بالصحة والعافية".









هنّأ الفنان كريم قاسم، الذي أعلن منذ أيام، تعافيه من فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، الفنانة ايمان العاصي؛ بعد أن أعلنت هي الأخرى شفاءها التام من الفيروس.





وكتب كريم قاسم عبر انستجرام: "انا فخور بيكي، وشكرا على مشاركتك، والف حمد الله على سلامتك".



