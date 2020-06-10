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أخبار العالم

بعد موجة ثانية من كورونا.. الصحة العالمية توصي باكستان بإعادة فرض إجراءات العزل العام

الأربعاء 10/يونيو/2020 - 08:15 ص
الصحة العالمية توصي
الصحة العالمية توصي باكستان بإعادة القيود لمواجهة كورونا
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قسم الخارجي
أوصت منظمة الصحة العالمية السلطات في باكستان بإعادة فرض إجراءات العزل العام المتقطعة في مناطق مستهدفة، وذلك بهدف الحد من تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وأشارت الصحة العالمية   إلى أن باكستان لم تستوف شروط رفع القيود، بحسب وكالة "رويترز"، ومنذ رفع الحكومة الباكستانية في التاسع من مايو قيود العزل نظرا للضغوط الاقتصادية، ضربت موجة جديدة من الإصابات البلاد.

وشددت الصحة العالمية في رسالة إلى السلطات الصحية في إقليمي البنجاب والسند، الاكثر اكتظاظا بالسكان في باكستان على ضرورة تخفيف خطر انهيار النظام الصحي.

وقالت الرسالة التي وقعها رئيس بعثة منظمة الصحة العالمية في باكستان الدكتور باليثا ماهيبالا ”توصي منظمة الصحة العالمية بشدة الحكومة بتطبيق استراتيجية فرض القيود لأسبوعين ورفعها لأسبوعين".

وبلغ عدد الإصابات بفيروس كورونا في باكستان 108316 حالة مقابل 2172 حالة وفاة، وقبلها شهد يوم الاثنين ارتفاعا قياسيا للوفيات في يوم واحد بلغ 105 حالات.
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