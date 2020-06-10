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رياضة

أخبار الرياضة| تركي آل الشيخ يعلن انتشار ظاهرة جديدة.. والزمالك يضحي بـ أوناجم

الأربعاء 10/يونيو/2020 - 08:02 ص
تركي ال شيخ
تركي ال شيخ
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ياسمين تيسير
نشر موقع "صدى البلد" على مدار الساعات الاولي من اليوم الاربعاء، مجموعة من أخبار الرياضة من حيث الأحداث الجديدة على الساحة الرياضية المحلية، والعربية، الأوروبية.


كشف أمير مرتضى المشرف على الكرة بنادي الزمالك أن الفرنسي كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم سيجدد عقده مع النادي في الفترة الحالية.


أكد تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه في المملكة العربية السعودية أن هناك العديد من التصريحات المزوّرة في الوقت الحالي عبر مواقع السوشيال ميديا.


كشف باولو دوارتي المدير الفني السابق لبوركينا فاسو حقيقة تفاوض الأهلي معه عقب رحيل الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني السابق للقلعة الحمراء.


كشف أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، عن عدم وجود أي تدخل من جانب الوزارة في ملف استكمال الدوري المصري.


كشف أحمد ناجي مدرب حراس مرمى منتخب مصر السابق وسموحة الحالي، عن موقفه من تدريب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك اذا تولى كوبر المدير الفني السابق للفراعنة تدريب الأبيض.


أكد الإعلامي هانى حتحوت، أن الزمالك عرض على نظيره، الوداد المغربي، بعقد صفقة تبادلية، يحصل الأبيض من خلالها على الثنائى محمد الناهيري ووليد الكرتي مقابل الإستغناء عن محمد أوناجم.

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