اتصالات مستمرة.. أمير مرتضى منصور: كارتيرون سيجدد عقده مع الزمالك

كشف أمير مرتضى المشرف على الكرة بنادي الزمالك أن الفرنسي كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم سيجدد عقده مع النادي في الفترة الحالية.
وشدّد المشرف العام على كرة القدم على أن مرتضى منصور رئيس النادي سيعلن كافة التفاصيل فور توقيع المدرب على العقود في الفترة المقبلة.
وأوضح المشرف على الكرة بالنادي أن القوام الأساسي بفريق الكرة بالنادي مستمر ولن يتم التفريط في أي لاعب من العناصر الأساسية، وشدد على أن الزمالك سيدعم صفوفه بعدد قليل من الصفقات في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.
وأضاف أمير مرتضى أنه يعقد جلسات مستمرة مع الفرنسي كارتيرون المدير الفني للفريق من أجل الحديث عن الترتيبات للفترة المقبلة ووضع السيناريوهات الخاصة بإعداد الفريق سواء في حالة عودة الدوري أو لبطولة دوري أبطال أفريقيا.
وأوضح المشرف على الكرة بالقلعة البيضاء أنه سيقوم بالرد على مسؤولي الأهلي بعد ما تقدمه قناة النادي الأحمر في الفترة الماضية.