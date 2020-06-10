اتصالات مستمرة.. أمير مرتضى منصور: كارتيرون سيجدد عقده مع الزمالك

كشف أمير مرتضى المشرف على الكرة بنادي الزمالك أن الفرنسي كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم سيجدد عقده مع النادي في الفترة الحالية.





وشدّد المشرف العام على كرة القدم على أن مرتضى منصور رئيس النادي سيعلن كافة التفاصيل فور توقيع المدرب على العقود في الفترة المقبلة.





وأوضح المشرف على الكرة بالنادي أن القوام الأساسي بفريق الكرة بالنادي مستمر ولن يتم التفريط في أي لاعب من العناصر الأساسية، وشدد على أن الزمالك سيدعم صفوفه بعدد قليل من الصفقات في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.





وأضاف أمير مرتضى أنه يعقد جلسات مستمرة مع الفرنسي كارتيرون المدير الفني للفريق من أجل الحديث عن الترتيبات للفترة المقبلة ووضع السيناريوهات الخاصة بإعداد الفريق سواء في حالة عودة الدوري أو لبطولة دوري أبطال أفريقيا.



