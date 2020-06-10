أحمد ناجي عن تدريب حراس الزمالك : متحصلش حتى لو مش لاقي آكل .. فيديو

كشف أحمد ناجي مدرب حراس مرمى منتخب مصر السابق وسموحة الحالي، عن موقفه من تدريب الفريق الأول لكرة القدم

اذا تولى كوبر المدير الفني السابق

للفراعنة

تدريب الأبيض.