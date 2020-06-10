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رياضة

أحمد ناجي عن تدريب حراس الزمالك : متحصلش حتى لو مش لاقي آكل .. فيديو

الأربعاء 10/يونيو/2020 - 03:04 ص
احمد ناجي
احمد ناجي
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عمرو ابوبكر
كشف أحمد ناجي مدرب حراس مرمى منتخب مصر السابق وسموحة الحالي، عن موقفه من تدريب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك اذا تولى كوبر المدير الفني السابق للفراعنة تدريب الأبيض.

وقال ناجي خلال تصريحاته مع الإعلامي إبراهيم فايق في برنامج جمهور الثالثة المذا على فضائية اون تايم سبورتس 2، إن كوبر مدير فني قوي وتشرفت بالعمل معه، ولكن الزمالك له أبناؤه ودائمًا يساندهم.


وأضاف ناجي، أنه لا يرغب في العمل بنادي الزمالك في هذا التوقيت أو غيره، نادي الزمالك به مدربين حراس جيدين ولا يحتاج لخدماتي وحتى اذا احتاج أنا لن أقبل.

وتابع:" لا أرغب في تولي منصب بنادي الزمالك نهائيًا، "حتى لو مش لاقي آكل" يستحيل أن أقبل تولي منصب تدريب حراس مرمى الزمالك أو أي شئ آخر.

جدير بالذكر أن، أحمد ناجي تولى تدريب حراس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي قبل تدريبه لمنتخب مصر وحقق مع القلعة الحمراء العديد من البطولات.
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