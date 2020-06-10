عودة عصام الحضري للملاعب بـ مكالمة هاتفية.. أحمد ناجي يكشف الحقيقة

كشف أحمد ناجي، مدرب حراس مرمى نادي سموحة، عن رغبة عصام الحضري، حارس مرمى منتخب مصر السابق، في العودة لممارسة كرة القدم مجددًا.





وقال "ناجي" خلال تصريحاته مع الإعلامي إبراهيم فايق في برنامج جمهور الثالثة المذاع عبر فضائية أون تايم سبورتس 2: " الحضري تحدث معي منذ يومين وقال لي: عايز ألعب".





وأضاف "ناجي"، أنه كان من الصعب استنساخ عصام حضري جديد في عامين أو ثلاثة بعد رحيل السد العالي من الأهلي عام 2008.





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وتابع: "بعد الحضري أتى مجموعة حراس أدوا بشكل جيد، لكنهم لم يكونوا مقنعين لجماهير الأهلي بسبب قيمة الحضري".





وواصل "ناجي" حديثه: "الحضري لا يخذلك أبدًا، يتألق دائمًا كلما أعطيته الفرصة مثلما حدث أمام السعودية".





وتابع: "كان الحضري جاهزًا ولم يلعب للتكريم، لكن بالطبع لو امتلكنا فرصة التأهل في مباراة السعودية لواصل الشناوي اللعب".





وأشار "ناجي" إلى أن الحضري كشف له "قبل كأس الأمم الأفريقية 2017، سر لياقته العالية والمنشطات التي يتعاطاها، وهي "فراخ، وسمك، ولحمة، وزبدة".