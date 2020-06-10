مدرب بوركينا فاسو يكشف حقيقة مفاوضات الأهلي ومنتخب مصر.. فيديو

كشف باولو دوارتي المدير الفني السابق لبوركينا فاسو حقيقة تفاوض الأهلي معه عقب رحيل الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني السابق للقلعة الحمراء.





وقال "دوارتي" خلال تصريحات مع الاعلامي ابراهيم فايق في برنامج "جمهور التالتة" عبر قناة "أون تايم سبورتس 2" "عندما يقرر الأهلي أو الزمالك أو منتخب مصر تغيير المدير الفني أجد الصحافة في مصر تطرح إسمي كمرشح أول أو ثان.





وأضاف: خلال مرات عديدة طرح بها اسمي في الصحافة كمدرب للمنتخب المصري أو الأهلي أو الزمالك لم يتم التواصل معي أساسًا ولكن كما قلت الصحافة هناك تحب اسمي، كما أنني ليس لدي أي وكيل في مصر.









وشدد: هناك من استغل التقارير الصحفية وتحدث بإسمي، أطالبهم بعدم تكرار تلك الأمور لأنها بالطبع تتسبب في حرج للمدرب وتضر بإسمه.





وأكمل:لم أقم يومًا بالاشتراط على النادي الأهلي وطلب الحصول على 2 مليون يورو للتوقيع على عقد تدريب الفريق، تلك التقارير ليست صحيحة على الإطلاق ولم يتفاوض معي أي مسؤول من النادي الأهلي.





وواصل: لكن بشكل عام أنا أحب جدًا أن أدرب فريقا في مصر لأنه شرف لأي مدرب يدرب في إفريقيا أن يمر على الكرة المصرية لأنها الأفضل داخل القارة بجانب جنوب إفريقيا.