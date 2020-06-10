الأزهر يكشف عن خطة الوقاية من كوفيد 19 داخل لجان امتحانات الثانوية.. التفاصيل

قال الشيخ على خليل ، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية ، إننا ننفذ سياسة تتفق مع فكرة الحفاظ على أبنائنا فى ظل الظروف الاستثنائية التى تمر بها البلادى ، منوها إلى أن كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية ماهى إلا إجراءات متبعة دوليًا ونحن ننفذها من أجل حماية أبنائنا من خطر فيروس كورونا





واضاف الشيخ على خليل ،عبر مداخلة هاتفية ، ببرنامج هذا الصباح ، المذاع على فضائية ، اكسترا نيوز ، مع الإعلامية خلود زهران ، أننا قررنا أن الطالب لابد وأن يأتى قبل بدأ اللجنه بساعة ونصف،ومن الضرورى وجود حالة تباعد بين الطلاب على الأقل من متر ونصف إلى مترين .





وأشار رئيس قطاع المعاهد الأزهرية ، إلى أنه من الضروري تعقيم الطلاب قبل الدخول بالإضافة إلى ارتداء الكمامة وجوانتيات ، بالإضافه إلى وجود أجهزة لقياس درجات الحرارة .





وتابع رئيس قطاع المعاهد الأزهرية ، أن الطالب التى لا تسمح ظروفه فى الدخول الى اى مادة يتم تأجيلها حفاظا على سلامة الجميع ، مؤكدة أنه يتم تعقيم المكان بالكامل وتطهيره جيدا بطريقة عميقة .





وأوضح رئيس قطاع المعاهد الأزهرية ، أن اللجنة بدأنا فى تعقيمها قبل بدء الامتحانات بعشرة ايام ومستمرين فى ذلك يوميًا ، مشيرا إلى أننا نوفر لكل طالب ومعلم كمامة خاصة به.