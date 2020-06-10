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توك شو

الأزهر يكشف عن خطة الوقاية من كوفيد 19 داخل لجان امتحانات الثانوية.. التفاصيل

الأربعاء 10/يونيو/2020 - 11:17 ص
الشيخ على خليل ،
الشيخ على خليل ، رئيس قطاع المعاهد الازهرية
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ريهام فيكتور
قال الشيخ على خليل ، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية ، إننا ننفذ سياسة تتفق مع فكرة الحفاظ على أبنائنا فى ظل الظروف الاستثنائية التى تمر بها البلادى ، منوها إلى أن كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية ماهى إلا إجراءات متبعة دوليًا ونحن ننفذها من أجل حماية أبنائنا من خطر فيروس كورونا .

واضاف الشيخ على خليل ،عبر مداخلة هاتفية ، ببرنامج  هذا الصباح ، المذاع على فضائية ، اكسترا نيوز ، مع الإعلامية خلود زهران ، أننا قررنا  أن الطالب  لابد وأن يأتى قبل بدأ اللجنه بساعة ونصف،ومن الضرورى وجود حالة تباعد بين الطلاب على الأقل من متر ونصف إلى مترين .

وأشار رئيس قطاع المعاهد الأزهرية ، إلى أنه من الضروري تعقيم الطلاب قبل الدخول بالإضافة إلى ارتداء الكمامة وجوانتيات ، بالإضافه إلى وجود أجهزة لقياس درجات الحرارة .

وتابع رئيس قطاع المعاهد الأزهرية ، أن الطالب التى لا تسمح ظروفه فى الدخول الى اى مادة يتم تأجيلها حفاظا على سلامة الجميع ، مؤكدة أنه يتم تعقيم المكان بالكامل وتطهيره جيدا بطريقة عميقة .

وأوضح رئيس قطاع المعاهد الأزهرية ، أن اللجنة بدأنا فى تعقيمها قبل بدء الامتحانات بعشرة ايام ومستمرين فى ذلك يوميًا ، مشيرا إلى أننا نوفر لكل طالب ومعلم كمامة خاصة به.
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