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اتحاد الصناعات: احتياج مصر اليومى للكمامات يصل إلى 30 مليون كمامة.. فيديو

الأربعاء 10/يونيو/2020 - 12:43 م
صدى البلد
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آيات أحمد
قال الدكتور  خالد رأفت - عضو مجلس إدارة شعبة الصناعات الطبية باتحاد الصناعات، إن الكمامة n95 تكون ذات درجة حماية عالية.

لافتًا إلى أن الماسك الجراحى الأزرق اللون يقوم بدور هائل ويعمل على عدم دخول أى فيروس أو بكتيريا للإنسان وذلك فى حالة أن تكون الكمامة مطابقة للمواصفات.


وأضاف رأفت خلال حديثه ببرنامج " صباح الورد" المذاع على فضائية " تن"، أن الكمامة الطبية تقى من فيروس كورونا إذا كانت مطابقة للمواصفات القياسية، مشيرًا إلى أن مصر تنتج 2 مليون كمامة يوميًا ونطمح لزيادتها حتى تصل إلى 5 مليون كمامة، مشيرًا إلى أن هناك مصانع غير رسمية تصنع الكمامات وتكون غير مطابقة للمواصفات وتمثل خطورة على صحة الإنسان.

وتابع أنه  قبل انتشار فيروس كورونا فى مصر كانت الطاقة الانتاجية فى مصر لاتتعدى ربع مليون كمامة فى اليوم، ولكن بعد انتشار الفيروس اصبحت الطاقة الانتاجية  ارتفع لأن احتياج مصر اليوم للكمامات يوميًا يصل إلى 30 مليون كمامة يوميًا.

واوضح أن فكرة الكمامة القماش جاءت نظرًا للاحتياج العالمى للكمامات لذلك مصر اصدرت مواصفات قياسية للكمامات القماشية للحماية من فيروس كورونا.

وتابع أن الكمامة القماش يجب أن تحتوى على 3 طبقات أولهم الطبقة الملامسة للوجه تكون قطنية 100% لمنع حدوث التهابات للشخص وأن تكون تمتص الرذاذ بينما الجزء الخارجي يجب أن يمنع دخول أى رذاذ.
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