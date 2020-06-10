انطلاق المرحلة الثالثة من التحول الرقمي لشركات وزارة قطاع الأعمال العام

انطلقت المرحلة الثالثة من المشروع والخاصة بتحديث وتطوير البنية التحتية والحوسبة السحابية ومركز استضافة البيانات، وذلك في إطار الخطوات والإجراءات التنفيذية لإنجاز مشروع التحول الرقمي بشركات وزارة قطاع الأعمال العام. في إطار الخطوات والإجراءات التنفيذية لإنجازبشركات وزارة قطاع الأعمال العام.





ڤودافون على أن تقوم شركة "فايبر مصر" بأعمال الدعم الفني، وشركة "فودافون" بإدارة واستضافة المنظومة بمركز البيانات الخاص بها عن طريق سحابة إلكترونية مؤمنة ومغلقة وخاصة بقطاع الأعمال (private cloud) ومقرها مدينة السادس من أكتوبر. وقد وقع الاختيار على التحالف المكون من شركتي فايبر مصر وعلى أن تقوم شركة "فايبر مصر" بأعمال الدعم الفني، وشركة "فودافون" بإدارة واستضافة المنظومة بمركز البيانات الخاص بها عن طريق سحابة إلكترونية مؤمنة ومغلقة وخاصة بقطاع الأعمال (private cloud) ومقرها مدينة السادس من أكتوبر.





هذا وستكون شركة "DELL EMC" الشريك الرئيسي لتوفير التكنولوجيا الخاصة بمركز البيانات لڤودافون وذلك بعد مناقصة شارك بها كبري متكاملي الخدمات وشركات التكنولوجيا في العالم.





شركات قطاع الأعمال وسرعة في إنجاز المهام مع وجود دعم فني على مدار ال٢٤ ساعة لكافة تطبيقات تخطيط وإدارة موارد الشركات بأقل تكلفة ممكنة. وستتيح الخدمات تطور في أداءوسرعة في إنجاز المهام مع وجود دعم فني على مدار ال٢٤ ساعة لكافة تطبيقات تخطيط وإدارة موارد الشركات بأقل تكلفة ممكنة.









الممارسات العالمية والتي تم صياغتها لتناسب السوق المصري وتطويعها بالأخص لتناسب شركات قطاع الأعمال العام، وقد شارك في هذا العمل 1200 من كوادر قطاع الأعمال في مختلف القطاعات والشركات على مدار7 أشهر تخللها ورش عمل يومية لمدة 3 أشهر متصلة. جدير بالذكر أن خطة التحول الرقمي لوزارة قطاع الأعمال العام بدأ تنفيذها مطلع العام الجاري وتستغرق نحو 18 شهرا، وتشمل أربعة محاور رئيسية، المحور الأول: إعداد سياسات وإجراءات رقمية تخدم قطاع الأعمال العام، وقد تم الانتهاء منه في أوائل نوفمبر بعد الاستعانة بالمكتب الاستشاري PWC لمشاركة خبرته في أفضلوالتي تم صياغتها لتناسب السوق المصري وتطويعها بالأخص لتناسب شركات قطاع الأعمال العام، وقد شارك في هذا العمل 1200 من كوادر قطاع الأعمال في مختلف القطاعات والشركات على مدار7 أشهر تخللها ورش عمل يومية لمدة 3 أشهر متصلة.





شركات تكنولوجيا المعلومات ومتكاملي الخدمات لتنفيذ هذه السياسات عن طريق برامج تخطيط موارد الشركات ERP، وقد تم الانتهاء من المناقصة واختيار تكنولوجيا شركتي ساب ومايكروسوفت مع متكاملي خدمات هي شركات فايبر مصر ووادي النيل وأتوس. والمحور الثاني يتمثل في اختيارومتكاملي الخدمات لتنفيذ هذه السياسات عن طريق برامج تخطيط موارد الشركات ERP، وقد تم الانتهاء من المناقصة واختيار تكنولوجيا شركتي ساب ومايكروسوفت مع متكاملي خدمات هي شركات فايبر مصر ووادي النيل وأتوس.



