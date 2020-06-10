AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

تباين أداء مؤشرات البورصة بمنتصف تعاملات اليوم

الأربعاء 10/يونيو/2020 - 01:04 م
صدى البلد
Advertisements
محمد صبيح
تباينت مؤشرات البورصة المصرية، بمنتصف تعاملات اليوم الأربعاء، وسط انخفاض مؤشر الأسهم القيادية وارتفاع مؤشر الأسهم المتوسطة.

وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" المحدد النسبي لأكبر 30 سهما مقيدة بالبورصة بنسبة 0.96% مسجلا مستوى 10957 نقطة.

اقرأ أيضا 

وانخفض مؤشر "إيجى إكس 50" متساوي الأوزان  بنسبة 0.4% مسجلا مستوى 1635 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.76% مسجلا مستوى 12567 نقطة، وتراجع مؤشر إيجى إكس 30 للعائد الكلى بنسبة 0.47% مسجلا  مستوى 4187 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.41% مسجلا مستوى 1282 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.14% مسجلا  مستوى 2047 نقطة.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تباين مؤشرات البورصة المصرية بمستهل تعاملات اليوم

تباين مؤشرات البورصة المصرية بمنتصف تعاملات الأربعاء

تباين مؤشرات البورصة المصرية بمنتصف تعاملات اليوم

البورصة اليوم.. ربح 4.2 مليار جنيه وتعويض خسائر الأمس.. صعود أسهم 110 شركات.. وإيقاف تداول 12 أخرى مقيدة

84 مليون جنيه قيمة التداول.. تباين مؤشرات البورصة بمنتصف تعاملات اليوم

استمرار تباين أداء مؤشرات البورصة بمنتصف تعاملات اليوم

ترشيحاتنا

على طريقة فدوة.. أروى تقلد روجينا على تيك توك بطريقة كوميدية

أمريكا تستأنف العمل في قنصليتها بمدينة ووهان الصينية قريبا

كفارة تأخير الصلاة حتى الخروج عن وقتها.. الإفتاء تجيب

لو بتسهر كتير.. وصفات طبيعية لعلاج الهالات السوداء

بـ2 مليون جنيه.. بالصور سيارة السادات المفضلة من الداخل والخارج

حيوان متهم بنقل فيروس كورونا للبشر.. قرار طارئ من الصين تجاهه

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أسعار ومواصفات كيا بيجاس 2020 خلال شهر يونيو

صدمتها بالسيارة بالخطأ.. أم تتسبب في مصرع طفلتها ذات الـ19 شهرًا

درع الحماية الشخصية.. ابتكار جديد للوقاية من عدوى كورونا خلال الرحلات الجوية