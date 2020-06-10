تباين أداء مؤشرات البورصة بمنتصف تعاملات اليوم

تباينت مؤشرات البورصة المصرية، بمنتصف تعاملات اليوم الأربعاء، وسط انخفاض مؤشر الأسهم القيادية وارتفاع مؤشر الأسهم المتوسطة.
وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" المحدد النسبي لأكبر 30 سهما مقيدة بالبورصة بنسبة 0.96% مسجلا مستوى 10957 نقطة.
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وانخفض مؤشر "إيجى إكس 50" متساوي الأوزان بنسبة 0.4% مسجلا مستوى 1635 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.76% مسجلا مستوى 12567 نقطة، وتراجع مؤشر إيجى إكس 30 للعائد الكلى بنسبة 0.47% مسجلا مستوى 4187 نقطة.
فيما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.41% مسجلا مستوى 1282 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.14% مسجلا مستوى 2047 نقطة.