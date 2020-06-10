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فن

أحمد الشامي ينشر صورا جديدة من كواليس مسلسل فرصة تانية.. شاهد

الأربعاء 10/يونيو/2020 - 05:21 م
كواليس فرصة تانية
كواليس فرصة تانية
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عمر صبحي
نشر الفنان أحمد الشامي مجموعة صور عبر حسابه الشخصي علي موقع "انستجرام" من خلال خاصية "ستوري"، من كواليس مسلسل "فرصة تانية" الذي عرض في شهر رمضان الماضي. 

وعلق "الشامي" علي الصور قائلا: كواليس مسلسل فرصة تانية.

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مسلسل فرصة تانية معالجة درامية  محمد سيد بشير، و تأليف مصطفى جمال هاشم وإخراج مرقس عادل وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة ياسمين صبرى، أحمد مجدى، أيتن عامر، هبة مجدى، دياب، إدوارد، محمود البزاوى، هبة عبد الغنى، سارة الشامى، محمد أبو داود، أحمد الشامى، نهال عنبر، عمر الشناوي، محمد جمعة.

يذكر أن آخر الأعمال الفنية التي قام بها الفنان أحمد شامي مشاركته في مسلسل "الخانكة" بطولة الفنانة غادة عبد الرازق وماجد المصري وغيرهم من نجوم الدراما.
أحمد الشامي ينشر صورا جديدة من كواليس مسلسل فرصة تانية.. شاهد
أحمد الشامي ينشر صورا جديدة من كواليس مسلسل فرصة تانية.. شاهد
أحمد الشامي ينشر صورا جديدة من كواليس مسلسل فرصة تانية.. شاهد
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