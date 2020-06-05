AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

أحمد الشامى لـ أشرف زكى: إن شاء الله تقوم بالسلامة فى أسرع وقت

الجمعة 05/يونيو/2020 - 04:48 م
صدى البلد
Advertisements
شيماء عبد السلام
نشر النجم أحمد الشامى عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الإجتماعى إنستجرام صورة للدكتور أشرف زكى نقيب المهن التمثيلية متمنيًا له الشفاء.

وعلق "الشامى"، قائلًا:"الف الف سلامة عليك يا دكتور اشرف يا حبيبي وان شاء الله تقوم بالسلامة في اسرع وقت، ارجو الدعاء له بانه يقوم بالسلامة يا رب ".

 
اقرأ أيضًا:


يشار إلى أن أشرف زكى، كان قد تغيب عن جنازة النجم الراحل حسن حسنى، ويبدو أن سبب تغيبه يعود لخضوعه لعملية جراحية، إلا أنه لم يعلن أى تفاصيل عن خضوعه لأى إجراءات طبية للعلاج.

وكشفت دنيا سمير غانم عن هذا بتدوينتها، وحينها وجهت انتقادات عديدة للفنانين لغيابهم الواضح عن حضور الجنازة.

وكشف أشرف زكى نقيب المهن التمثيلية - آنذاك - أسباب غياب الفنانين فى جنازة الفنان حسن حسنى، موضحًا أن الفنان حسن حسنى أستاذ كل الأجيال، ولسنا فى موقف تبرير أو دفاع ولا أحد وصى علينا ومشاعرنا تجاه "كبير العيلة" حسن حسنى معلومة.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

دنيا سمير غانم تطلب الدعاء للنجم أشرف زكي .. تفاصيل

عمرك ما سبت حد في محنة .. أحمد زاهر يوجه رسالة دعم لـ أشرف زكي

الأخ الكبير..منة فضالى تتمنى الشفاء لأشرف زكى وتدعو له

محمد عبد الرحمن متمنيا الشفاء لـ أشرف زكي: ربنا يحفظلك قلبك اللي شايل هم الكل

فيفي عبده لـ متابعيها: ادعوا لـ أشرف زكي.. شاهد

بعد إجرائه عملية جراحية.. أوس أوس لـ أشرف زكي: ربنا يخليك لينا ويقويك وتفضل سندنا

ترشيحاتنا

هرب من أوروبا وسقط فى الإمارات.. كيف نجحت دبي فى اعتقال أخطر زعماء المافيا الدولية

حالات إعفاء العقارات من تراخيص إعلانات البيع والشراء بالقانون الجديد.. تفاصيل

أخبار الفن.. حقيقة خلاف شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب.. الحالة الصحية لـ أشرف زكي

سر وفاة الشباب.. أصحاب فصيلة دم واحدة الأكثر عرضة لمضاعفات كورونا

انتبه.. استشاري يحذر من ارتداء الكمامة في 3 حالات

علاج مستورد لرفع المناعة.. آخر تطورات حالة رجاء الجداوي

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قائمة أسعار بيجو peugeot اليوم في مصر بعد تخفيضها 20 ألف جنيه.. صور

شاهد.. أول صلاة جمعة في غانا بعد تخفيف قيود كورونا

للمفاصل والعظام والسكري.. فوائد مذهلة لتناول الجنزبيل يوميا لمدة شهر