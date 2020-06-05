أحمد الشامى لـ أشرف زكى: إن شاء الله تقوم بالسلامة فى أسرع وقت

نشر النجم أحمد الشامى عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الإجتماعى إنستجرام صورة للدكتور أشرف زكى نقيب المهن التمثيلية متمنيًا له الشفاء.





وعلق "الشامى"، قائلًا:" الف الف سلامة عليك يا دكتور اشرف يا حبيبي وان شاء الله تقوم بالسلامة في اسرع وقت، ارجو الدعاء له بانه يقوم بالسلامة يا رب ".





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يشار إلى أن أشرف زكى ، كان قد تغيب عن جنازة النجم الراحل حسن حسنى، ويبدو أن سبب تغيبه يعود لخضوعه لعملية جراحية، إلا أنه لم يعلن أى تفاصيل عن خضوعه لأى إجراءات طبية للعلاج.





وكشفت دنيا سمير غانم عن هذا بتدوينتها، وحينها وجهت انتقادات عديدة للفنانين لغيابهم الواضح عن حضور الجنازة.





وكشف أشرف زكى نقيب المهن التمثيلية - آنذاك - أسباب غياب الفنانين فى جنازة الفنان حسن حسنى، موضحًا أن الفنان حسن حسنى أستاذ كل الأجيال، ولسنا فى موقف تبرير أو دفاع ولا أحد وصى علينا ومشاعرنا تجاه "كبير العيلة" حسن حسنى معلومة.



