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فن

فيفي عبده لـ متابعيها: ادعوا لـ أشرف زكي.. شاهد

الجمعة 05/يونيو/2020 - 01:22 م
صدى البلد
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شيماء عبد السلام
نشرت النجمة فيفى عبده عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الإجتماعى إنستجرام صورة للدكتور أشرف زكى نقيب المهن التمثيلية متمنيه له الشفاء .

وكتبت فيفى عبده قائلة:" دعواتكم بالشفاء العاجل لنقيب الفنانين د/اشرف ذكى ...الف سلامه عليك وربنا يشفيك ويعافيك ويتم شفاك على خير".


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يشار إلى أن أشرف زكى، كان قد تغيب عن جنازة النجم الراحل حسن حسنى، ويبدو أن سبب تغيبه يعود لخضوعه لعملية جراحية، إلا أنه لم يعلن أى تفاصيل عن خضوعه لأى إجراءات طبية للعلاج.

 حتى كشفت دنيا سمير غانم عن هذا بتدوينتها، وحينها وجهت انتقادات عديدة للفنانين لغيابهم الواضح عن حضور الجنازة، وبدوره، كشف أشرف زكى نقيب المهن التمثيلية - آنذاك - أسباب غياب الفنانين فى جنازة الفنان حسن حسنى، موضحًا أن الفنان حسن حسنى أستاذ كل الأجيال، لسنا فى موقف تبرير أو دفاع ولا أحد وصى علينا ومشاعرنا تجاه "كبير العيلة" حسن حسنى معلوم.

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