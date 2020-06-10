AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

المحكمة الرياضية تبتّ في استئناف مانشستر سيتي على عقوبة الحرمان الأوروبي منتصف يوليو

الأربعاء 10/يونيو/2020 - 05:26 م
صدى البلد
Advertisements
إسماعيل محمود
أعلنت محكمة التحكيم الرياضية"كاس"، أنها ستتخذ القرار النهائي، بخصوص استئناف نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، ضد عقوبة حرمانه من اللعب في البطولات القارية، منتصف شهر يوليو المقبل.

ونشرت محكمة التحكيم الرياضية بيانًا، أكدت فيه أنه تم الانتهاء من جلسات الاستماع لمسئولي نادي مانشستر سيتي في استئنافهم المقدم ضد قرار حرمانهم من اللعب في البطولات القارية لمدة موسمين.

وأكدت المحكمة الرياضية أنها ستتخذ قرارها النهائي في اجتماعها منتصف شهر يوليو المقبل مشيرة أن جميع الأطراف راضية بعد الاستماع لهم.

وكان الاتحاد الاوروبي لكرة القدم"يويفا"، قد أعلن عن تغريم نادي مانشستر سيتي 30 مليون يورو، بالإضافة لحرمانه من اللعب في البطولات القارية لمدة موسمين، بسبب مخالفته قواعد اللعب المالي النظيف.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الاتحاد الأوروبي يفرض غرامة جديدة على السيتي تعرف عليها

المحكمة الدولية تقبل استئناف مانشستر سيتي بشأن الحرمان الأوروبي

أول تعليق من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم عن استئناف عقوبة مانشستر سيتي

تصريحات مثيرة حول مستقبل دي بروين مع مانشيستر سيتي

مانشيستر سيتي ليس الأول.. تعرف على قانون اللعب المالي النظيف وأبرز ضحاياه من الأندية

ترشيحاتنا

تنصح بالابتعاد عن التكييفات..الأرصاد: ارتفاع درجات الحرارة 3 درجات بدءا من اليوم وحتى السبت المقبل

خطوبة نيللي كريم.. تعرف علي فارق العمر بينها وبين خطيبها عمر إسلام

ملامح دراما رمضان 2021.. كريم عبد العزيز بطل الاختيار 2.. ومنى زكى وأحمد مكى ومصطفى شعبان أبرز العائدين

ألم الحوض ودم في البول.. 8 أعراض لسرطان البروستاتا للرجال لا تغفلها

داعية لـ الحذر الكامل..الصحة العالمية: معظم سكان الشرق الأوسط معرضون للإصابة بـ كورونا

رئيس الأركان: القوات المسلحة المصرية فى أعلى درجات الاستعداد القتالى لمواجهة كافة التحديات

AdvertisementS

مصير الأهلي والزمالك .. الكاف يحدد مواعيد مباراتى نصف نهائى أبطال إفريقيا

الأهلي يسأل رئيس مجلس النواب: كيف نحصل على حقوقنا المشروعة والحصانة تعطل تفعيل القانون؟

اتهامات الخماسية غريبة.. شوبير: عمرو الجنايني سيتبرع براتبه لصندوق تحيا مصر

هل يتم الإطاحة بعبد الله السعيد من نادى المائة حال إلغاء الدوري.. محمد فضل الله يجيب

كورونا يضرب الجبلاية.. ننشر أسماء المصابين فى اتحاد الكرة

للحفاظ على القيم والأخلاق.. تفاصيل اجتماع وزيري الشباب والرياضة والإعلام

الصبر نفد.. الأهلي يطالب الأعلى للإعلام بموقف حاسم تجاه تجاوزات رئيس الزمالك

أخبار الرياضة| كورونا يضرب اتحاد الكرة.. خطة فايلر لعودة الفريق للتدريبات.. مرتضى منصور وافق على تتويج الأهلي بالدوري

إصابة مدرب ستوك سيتي بفيروس كورونا

فيفا ينتصر.. مصدر يكشف عن شكل انتخابات اتحاد الكرة القادمة

الزعيم في ورطة .. تفاصيل عرضي الهلال وشركة الوسائل لاستئجار ملعب محيط الرعب

محمد مصيلحي: الزمالك طلب مبلغا يعادل القيمة المالية لفريق الاتحاد للتعاقد مع سيسيه

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بإطلالة صيفية.. يارا تستعرض جمالها فى أحدث ظهور

25 نوع طعام.. روشتة طبيعية لـ أوميجا 3 و6 و9 للعظام والمناعة

في الصين.. استخدام طائرات بدون طيار في توصيل المنتجات للمنازل والمناطق النائية.. شاهد