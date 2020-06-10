المحكمة الرياضية تبتّ في استئناف مانشستر سيتي على عقوبة الحرمان الأوروبي منتصف يوليو

أعلنت محكمة التحكيم الرياضية"كاس"، أنها ستتخذ القرار النهائي، بخصوص استئناف نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، ضد عقوبة حرمانه من اللعب في البطولات القارية، منتصف شهر يوليو المقبل.
ونشرت محكمة التحكيم الرياضية بيانًا، أكدت فيه أنه تم الانتهاء من جلسات الاستماع لمسئولي نادي مانشستر سيتي في استئنافهم المقدم ضد قرار حرمانهم من اللعب في البطولات القارية لمدة موسمين.
وأكدت المحكمة الرياضية أنها ستتخذ قرارها النهائي في اجتماعها منتصف شهر يوليو المقبل مشيرة أن جميع الأطراف راضية بعد الاستماع لهم.
وكان الاتحاد الاوروبي لكرة القدم"يويفا"، قد أعلن عن تغريم نادي مانشستر سيتي 30 مليون يورو، بالإضافة لحرمانه من اللعب في البطولات القارية لمدة موسمين، بسبب مخالفته قواعد اللعب المالي النظيف.