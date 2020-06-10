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أخبار البلد

لطلاب المدارس الحكومية.. الجامعة الأمريكية بالقاهرة تخصص 30 منحة دراسية كاملة سنويا

الأربعاء 10/يونيو/2020 - 06:51 م
الدكتور مصطفى مدبولي
الدكتور مصطفى مدبولي - رئيس مجلس الوزراء
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محمود مطاوع
ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع الحكومة اليوم، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، والذي تناول بحث عدد من الملفات.

ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن مذكرة تفاهم بين حكومة جمهورية مصر العربية، ومجلس أمناء الجامعة الأمريكية بالقاهرة، فيما يتعلق بتعديل المادة السادسة من البروتوكول الموقع بين الطرفين، حول وضع وتنظيم الجامعة الأمريكية بالقاهرة.

وتضمن التعديل تخصيص الجامعة الأمريكية بالقاهرة للحكومة المصرية عدد 30 منحة دراسية كاملة سنويًا تقدم للطلاب المصريين من المدارس الحكومية الذين ترشحهم وزارة التعليم العالي الراغبين في الدراسة بالجامعة بمرحلة البكالوريوس، وذلك طبقًا لشروط وأحكام القبول المعمول بها لدى الجامعة.
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