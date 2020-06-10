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برلمان

حزب حماة الوطن يشكل لجنة لمتابعة الاستحقاقات الانتخابية المقبلة

الأربعاء 10/يونيو/2020 - 08:07 م
اجتماع المكتب التنيفذي
اجتماع المكتب التنيفذي لحزب حماة الوطن
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عبد الرحمن سرحان
عقد المكتب التنفيذى لحزب حماة الوطن اجتماعا برئاسة الفريق جلال الهريدى رئيس الحزب لإقرار سياسة الحزب فيما يتعلق بإدارة المرحلة القادمة، في ظل اقتراب انتخابات مجلسي النواب والشيوخ.

وتم خلال الاجتماع تشكيل اللجان المختلفة لمتابعة الاستحقاقات الانتخابية القادمة لكل من (مجلسى الشيوخ والنواب) فى ضوء مشروع القانون الذى تقدم به (ائتلاف دعم مصر) ووافقت عليه اللجنة التشريعية.

وسوف تكون هذه اللجان فى حالة انعقاد مستمر خلال المرحلة القادمة وحتى نهاية العملية الانتخابية للمجلسين.

يشار إلى أن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، بمجلس النواب، أقرت بشكل نهائي مشروع قانون مجلس النواب ومجلس الشيوخ.

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