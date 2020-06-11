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أخبار البلد

اليوم.. القوى العاملة تحدد موعد صرف الدفعة الثانية لمنحة الـ 500 جنيه

الخميس 11/يونيو/2020 - 07:02 ص
محمد سعفان - وزير
محمد سعفان - وزير القوى العاملة
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هيثم سعد الدين
أعلن وزير القوي العاملة محمد سعفان، أنه من المقرر أن تعقد اللجنة الوزارية المشكلة من عدد من الوزارات والجهات المعنية، والخاصة بالعمالة غير المنتظمة اجتماعا اليوم، الخميس؛ لتحديد موعد صرف الدفعة الثانية للمنحة الرئاسة التي قررها الرئيس عبد الفتاح السيسي لهذه الفئة وقدرة 500 جنيه تصرف علي 3 دفعات.

وكان تم صرف الدفعة الأولى نهاية يوم 14 مايو الماضي لنحو مليون و600 ألف و216 عاملا، صرفوا 800 مليون و108 آلاف جنيه.

وأوضح الوزير أن صرف الدفعة الثانية من المنحة  سيكون بكارت مسبوق الدفع مربوطا بحساب مفتوح لكل مواطن من المستحقين، من خلال منافذ البريد علي مستوي الجمهورية، بالإضافة إلي فروع البنك الزراعي المصري.
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