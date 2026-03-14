كلب ضال يبث الرعب في البلابيش.. عقر ثلاثيني و3 صغار بسوهاج

شهدت قرية البلابيش المستجدة التابعة لمركز دار السلام جنوبي شرق محافظة سوهاج، واقعة مؤسفة، بعدما تعرض 4 أشخاص، بينهم عدد من الأطفال، لعقر كلب ضال داخل شوارع القرية؛ ما تسبب في إصابتهم بإصابات متفرقة، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي الإسعافات والرعاية الطبية اللازمة.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء دكتور حسن عبد العزيز، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة دار السلام، يفيد بوصول 4 مصابين إلى مستشفى دار السلام المركزي، مصابين بجروح متفرقة نتيجة تعرضهم لعقر كلب ضال بدائرة المركز.

وعلى الفور انتقلت قوة من ضباط وحدة مباحث مركز شرطة دار السلام إلى محل الواقعة، وبالفحص تبين إصابة كل من:" طارق أ، 37 عامًا، عامل، بعقر كلب في القدم اليمنى، والطفل علي م، 10 سنوات، طالب، بعقر في اليد اليمنى، وأصيب زياد م، 12 عامًا، طالب، بعقر في منطقة البطن، والطفل ياسين إ، 10 سنوات، طالب، بعقر في منطقة الرقبة".

وتم تقديم الإسعافات الطبية اللازمة للمصابين داخل مستشفى دار السلام المركزي، حيث تم التعامل مع الإصابات وإعطاؤهم الأمصال والعلاج اللازم للوقاية من مضاعفات عقر الكلاب، مع متابعة حالتهم الصحية من قبل الطاقم الطبي بالمستشفى.

وكشفت التحريات الأولية أن المصابين تعرضوا لهجوم من كلب ضال أثناء تواجدهم بأحد شوارع القرية، حيث قام بعقرهم بشكل مفاجئ قبل أن يفر هاربًا؛ ما أثار حالة من الخوف والقلق بين الأهالي، خاصة مع إصابة عدد من الأطفال في الواقعة.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأُخطرت الجهات المعنية لتتولى التحقيقات.