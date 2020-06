بكاء وانهيار بعد وفاة والدته بـ كورونا.. من هو المطرب شيكو الشهير بـ أبو شكة

View this post on Instagram

أعلن المطرب المصري شريف يسري الشهير بـ"شيكو"، وفاة والدته، بعد أن اشتبه في إصابتها بفيروس كورونا منذ أيام قليلة، حيث أكد ذلك من خلال فيديو ظهر فيه عبر حسابه على "فيسبوك". كان شيكو في فيديو سابق اعلن عن الاشتباه في إصابة والدته بفيروس كورونا، بعد ظهوره في فيديو وهو يصرخ قائلًا :"أعمل أية أمي تعبانة وبتموت مني ومش لاقي حد يساعدني، وكل ما أكلم حد يهرب مني، أبوس رجليكم اقفوا جنبي".