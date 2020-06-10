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فن

بكاء وانهيار بعد وفاة والدته بـ كورونا.. من هو المطرب شيكو الشهير بـ أبو شكة

الأربعاء 10/يونيو/2020 - 11:19 م
المطرب شيكو
المطرب شيكو
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سعيد فراج
حالة كبيرة من الحزن سادت خلال الساعات الأخيرة، بعد وفاة  والدة المطرب الشعبي شريف يسري الشهير بـ «شيكو»، بعد معاناتها مع فيروس كورونا في أيامها الأخيرة. 




وظهر شريف يسري «شيكو»، في فيديو متداول قبل ساعات منهارا من البكاء أمام المستشفى، ويعلن فيه وفاة والدته بعد صراع مع المرض، قائلًا في الفيديو: «محدش يكلم حد .. أمي ماتت». 


وقدم شيكو، عددا من الأغاني الشعبية وأغاني الأطفال، لعل أشهرها أغنية «أبو شكة»، والتي كانت إحدى أشهر أغاني الـ دي جي، في الأفراح والمناسبات السعيدة. 


وأعلن الموزع الموسيقي ميدو مزيكا عبر صفحته الرسمية على فيس بوك عن وفاة والدة المطرب الشعبي  شيكو بعد صراع مع المرض.


وكتب ميدو :"إنا لله وإنا إليه راجعون الدوام لله توفيت إلى رحمة الله والدة اخونا الفنان شيكو، الله يرحمها ويغفر لها ويجعلها من أهل الجنة ربنا يصبرك ويهون عليك لا إله إلا الله".


ونشر شيكو منذ أيام فيديو لوالدته ويستغيث بأن يساعده الجمهور خاصة بعد اشتباهه بإصابتها بفيروس كورونا.


يذكر أن شيكو كان يستعد لتصوير كليب جديد بعنوان "ربنا يتمم بخير" من ألبومه الأخير "كل 6 ساعات" مع المخرج محمد فيضى.

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أعلن المطرب المصري شريف يسري الشهير بـ"شيكو"، وفاة والدته، بعد أن اشتبه في إصابتها بفيروس كورونا منذ أيام قليلة، حيث أكد ذلك من خلال فيديو ظهر فيه عبر حسابه على "فيسبوك". كان شيكو في فيديو سابق اعلن عن الاشتباه في إصابة والدته بفيروس كورونا، بعد ظهوره في فيديو وهو يصرخ قائلًا :”أعمل أية أمي تعبانة وبتموت مني ومش لاقي حد يساعدني، وكل ما أكلم حد يهرب مني، أبوس رجليكم اقفوا جنبي". . . . . #فن #اخبار_الفنانين #اخبار_الفن #الكويت #السعودية #عمان #قطر #الامارات #البحرين #احلام #فديوهات #لبنان #سناب #مصر #فنانات #صابرين_كمال #مشاهير #فنون #نجوم #اخبار #اخبار_المشاهير #المغرب #تونس #مصر #الجزائر #العراق #sabreen_kamal ‫

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