بكاء وانهيار بعد وفاة والدته بـ كورونا.. من هو المطرب شيكو الشهير بـ أبو شكة









وظهر شريف يسري «شيكو»، في فيديو متداول قبل ساعات منهارا من البكاء أمام المستشفى، ويعلن فيه وفاة والدته بعد صراع مع المرض، قائلًا في الفيديو: «محدش يكلم حد .. أمي ماتت».









وقدم شيكو، عددا من الأغاني الشعبية وأغاني الأطفال، لعل أشهرها أغنية «أبو شكة»، والتي كانت إحدى أشهر أغاني الـ دي جي، في الأفراح والمناسبات السعيدة.









و أعلن الموزع الموسيقي ميدو مزيكا عبر صفحته الرسمية على فيس بوك عن وفاة والدة المطرب الشعبي شيكو بعد صراع مع المرض.









وكتب ميدو :"إنا لله وإنا إليه راجعون الدوام لله توفيت إلى رحمة الله والدة اخونا الفنان شيكو، الله يرحمها ويغفر لها ويجعلها من أهل الجنة ربنا يصبرك ويهون عليك لا إله إلا الله".







