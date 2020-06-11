فتاوى تشغل الأذهان.. هل يصح الحج لمن يعمل بعقد عمل في السعودية.. ومستشار المفتي يوضح الحكم في عدم زيارة الوالدين في القبور

هل قص الأظافر ينقض الوضوء

ما حكم إعطاء ثمن الأضحية لمحتاج بديلا عن الذبح









نشر موقع "صدى البلد"، في الساعات الماضية، عددا من الفتاوى والأحكام الدينية، ونرصد أبرزها في السطور التالية..





هل يصح الحج لمن يعمل بعقد عمل في السعودية في موسم الحج .. سؤال ورد لدار الإفتاء المصرية.





أوضحت الدار، في فتوى، أن هناك فرقا بين صحة الحج وجوازه، فإذا اكتملت أركان الحج وواجباته فالحج صحيح يسقط الفرض إن كان حجة الإسلام، ويُحسَب نفلا إن لم يكن حجة الإسلام.





وأضافت: وأما جوازه فشيء آخر؛ فإذا كان -مثلا- عقد العمل لا يَسمَح لك بالحج، فخالفتَ وحججتَ فهذا إثم؛ لمخالفة شرط العقد، وما يترتب على ذلك من الضرر الذي يلحق بِكَ وبالآخرين، مع كون الحج صحيحًا إذا استوفى أركانه وشروطه.





قالت منظمة الصحة العالمية ، إنها تتشاور مع المملكة العربية السعودية في مسألة تأجيل موسم الحج لهذا العام، موضحة أن "السعودية لم تتخذ قرارا بعد بتأجيل موسم الحج".





وأوضحت الدكتورة داليا سمهوري، مديرة برنامج التأهب للطوارئ واللوائح الصحية الدولية، في المكتب الإقليمي لشرق المتوسط، في مؤتمر صحفي بالقاهرة، أن قرار مستقبل موسم الحج في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد قد يصدر خلال الأيام القليلة المقبلة، مشيرة أنه في حالة الاستقرار على عودة الحج سوف يراعي شروط صحية معينة، وسوف يكون بالتنسيق بين المنظمة العالمية والمؤسسات السعودية.













سؤال ورد للشيخ محمود شلبي أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية .





وأوضح أمين الفتوى خلال فيديو عبر الصفحة الرسمية للدار، أن الأضحية سنة مؤكدة والبعض يقول إنها واجبة لو هناك الامكانية في الأضحية يضحي المسلم، مسنشتهدا بالحديث النبوي "من استطاع الأضحية ولم يضحى فلعيتزل مصلانا ".





وأضاف: الأضحية مهمة وسنة مؤكدة لو هناك امكانية ، أما الصدقات أمرها واسع ما تيسر ، وعدم فعل الأضحية لا ذنب ومعصية ، ولو تعارضت مع مريض مثلا ويجتاج إلى عملية ضرورة جدا يجوز ولا شيء في ذلك .





هل من عقوق الوالدين أنني لا أذهب لزيارتهما في قبرهما بعدما توفيا نظرًا لانشغالي





سؤال ورد للدكتور مجدي عاشور مستشار مفتي الجمهورية.





أوضح عاشور في فتوى له، أن أبر البر بر الوالدين، فهو من أكمل الأعمال التي جاءت بها الشريعة مؤكدًا أهمية بر الوالدين في الإسلام، ثم ذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم عندما سئل: هل علي من بر لوالدي بعد موتهما؟ قال: نعم، فقال بم يا رسول الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أن تصلي عليهما وكررها، وأن تدعو لهما وأن تصل الرحم التي لا توصل إلا بهما.





وأضاف أن الوالدين يفرحان بزيارة أبنائهما في قبورهما كما لو كانوا يزورونهما أحياء في منازلهما، فحين يكبر الابن يشعر به والده أو والدته في قبرهما ويفرحان ويقول أحدهما ان ابني قد كبر.





وطالب الشباب والجميع أن يزوروا قبور امهاتهم وآبائهم وأهليهم حتى يدخلوا السرور عليهم مشيرا إلى أن عدم ذهاب الابن إلى زيارة قبرا والديه لا يترتب عليه إثم شرعي، لأنه سيبرهم بصنوف البر الأخرى، فسوف يدعو لهما ويخرج لهما الصدقات ويقرأ لهما القرآن، ولكن يستحب أن يزورهما حتى يأنسا به كما يأنسا به في حال حياتهما.





يعدّ برّ الوالدين من أجلّ وأفضل الأعمال الصالحة، وقد جعل الإسلام لهذا العمل فضلًا كبيرًا، وثمراتٍ عديدةٍ في الدينا والآخرة، وفيما يأتي بيان بعضٍ منها:

1) يعدّ برّ الوالدين من أفضل الأعمال إلى الله وأحبّها، حيث سُئل النبيّ صلّى الله عليه وسلّم: (أيُّ الأعمالِ أحَبُّ إلى اللهِ؟ قال: الصَّلاةُ لوقتِها، قال: ثمَّ أيُّ؟ قال: بِرُّ الوالدَيْنِ).

2) يزيد الله -تعالى- في رزق البارّ بوالديه، ويمدّ في عمره، وقال الرسول صلّى الله عليه وسلّم: (من سرَّه أن يُعظِمَ اللهُ رزقَه، وأن يُمِدَّ في أجَلِه، فلْيَصِلْ رَحِمَه).





3) استجابة دعاء الوالد لابنه البارّ، حيث رُوي عن الرسول -صلّى الله عليه وسلّم- أنّه قال: (ثلاثُ دَعواتٍ لا تُرَدُّ: دعوةُ الوالِدِ لِولدِهِ).





4) برّ الوالدين من السعي في سبيل الله، حيث قال الرسول صلّى الله عليه وسلّم: (وإن كان خرج يسعَى على أبوَيْن شيخَيْن كبيرَيْن فهو في سبيلِ اللهِ).





هل قص الأظافر ينقض الوضوء.. سؤال ورد للشيخ محمود شلبي أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية.





وقال أمين الفتوى في فتوى له إن الوضوء لا ينقض بقص الأظافر ويجوز للإنسان أن يصلي.









يجب على المسلم أن يكون طاهرًا قبل مس المصحف وقراءة القرآن واتفق جمهور العلماء على وجوب الوضوء قبل مس المصحف، وقال الله تعالى في سورة الواقعة آية 79 «لا يَمسّه إلا المُطهَّرون».