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أخبار العالم

الجيش الليبي: مليشيات الوفاق انسحبت 90 كم غربي سرت.. وطائراتنا استهدفت المتقهقرين

الأربعاء 10/يونيو/2020 - 11:38 م
صدى البلد
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حسام رضوان
أعلن الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر،اليوم الأربعاء، عن تنفيذ 5 طلعات قتالية على جبهة غرب سرت استهدفت المليشيات بضربات موفقة في أرض مفتوحة، وذلك يوم أمس الثلاثاء.

أوضاف البيان الذي نشره المتحدث باسم الجيش الليبي، اللواء أحمد المسماري، أن اليوم، نفذت طلعات جوية مسلحة، طلعتين منها للاستطلاع حول منطقة سبها.

وأضاف البيان أنه في الجنوب لم يشهد الجيش الوطني الليبي أي حركة غير طبيعية حول منطقة سبها في غرب سرت.

وأكد أن مليشيات ومرتزقة حكومة الوفات المدعومة من تركيا تقهقرت 90 كم غربي سرت.

وأوضح أن الانسحاب كان عشوائيا واستهدفتهم طائرات الجيش الليبي أثناء تنفيذه.

إلى ذلك، قال مدير إدارة التوجيه المعنوي في الجيش الوطني الليبي، العميد خالد المحجوب في تصريحات لقناة "العربية" إن الجيش الليبي دعم جبهة سرت لمواجهة مليشيات "الوفاق".

وأضاف أن طيران الجيش الوطني الليبي يستهدف مواقع المليشيات في محيط سرت، التي أعلن أردوغان نيته الاستيلاء عليها.


وأكد المحجوب التزام الجيش الوطني الليبي بمبادرة القاهرة التي أعلنها الرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك على عكس مليشيات الوفاق الموالية لتركيا والتي تعتمد على المرتزقة السوريين الذين أرسلهم أردوغان.

وأضاف أن ميليشيات الوفاق تحشد في منطقة غرين، وطيران الجيش الليبي يقوم بقصف مواقعها.

إلى ذلك، قالت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا اليوم الأربعاء في بيان لها عبر موقع "تويتر" إن طرفي الأزمة في ليبيا منخرطان في الجولة الثالثة من محادثات اللجنة العسكرية المشتركة (5+5).

وأعلن وزيرا خارجية كل من مصر والإمارات اليوم الأربعاء ضرورة وقف إطلاق النار في ليبيا، وإدانتة كل من البلدين ما يجري في مدينة سرت وما حولها من قبل الجماعات المسلحة المدعومة من الخارج.

وبحسب وكالة أنباء الإمارات، أدان وزيرا خارجية مصر، سامح شكري، والإمارات، عبد الله بن زايد، خلال اتصال هاتفي، بشدة تعريض حياة المدنيين في ليبيا للخطر من قبل جماعات مسلحة مدعومة من قوى خارجية (تركيا) وعلى وجه الخصوص حول مدينة سرت وجوارها.

وأكدت مصر والإمارات ضرورة  الوقف الفوري لإطلاق النار في ليبيا والالتزام بالعملية السياسية تحت إشراف الأمم المتحدة تماشيًا مع مسار مؤتمر برلين وإعلان القاهرة.

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