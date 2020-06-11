الشامي: على اتحاد الكرة وضع لائحة للتعامل مع الكوارث

أكد محمود الشامي، عضو مجلس اتحاد الكرة المصري السابق، ضرورة وجود لوائح لكيفية تعامل كرة القدم مع الكوارث الطبيعية، نحن نعيش في فترة يحدث فيها أمور لم نكن نتخيلها وبالتالي يجب أن تكون صناعة كرة القدم جاهزة لأي سيناريو.





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وتوقف النشاط الكروي في مصر قرابة الـ3 أشهر بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).





وقال "الشامي" في تصريحات لبرنامج "جمهور التالتة" عبر "أون تايم سبورتس 2" "نحن في مصر قمنا بإلغاء الدوري مرتين بسبب أحداث بورسعيد وثورة 30 يونيو، وبالطبع كان يجب أن يكون هناك تصور لكيفية التعامل مع الدوري والمسابقات حال تم الالغاء لظروف قهرية".





وواصل "الأجيال الحالية تعيش فترة يحدث بها أمور لم نكن نتخيلها، يجب أن نضع لوائح لكيفية تعامل صناعة كرة القدم مع الكوارث الطبيعية، أحداث كثيرة يمكن أن تحدث مستقبلًا بعد انتهاء جائحة كورونا، وبالتالي يجب أن نستعد لكل السيناريوهات".





وأضاف "هناك فجوة بين الأندية واللجنة الخماسية في الوقت الحالي، كان يجب أن يكون هناك تفعيل لرابطة الأندية لكي تدير الأمور".





واستمر "اللجنة الخماسية كان يمكن أن تحل أمور كثيرة في الفترة الماضية، وما حدث من توقف طويل للدوري بسبب أزمة مباراة الأهلي والزمالك كان يمكن أن يتم تجنبه لو لم يتم وضعها في الجولة الرابعة، القمة لها ظروف استثنائية ولم يكن قرار موفق أن تكون القرعة غير موجهة".





واختتم "تلك المباراة تسببت في توقف طويل للمسابقة ولم نكن نجد أنه متبقي لنا دور كامل وبعض المباريات المؤجلة".