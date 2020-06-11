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رياضة

بعد إصابة ابنته بـ كورونا.. خالد الغندور: قررت عزل نفسي.. وأشكر النادي الأهلي كثيرا ..فيديو

الخميس 11/يونيو/2020 - 05:00 ص
خالد الغندور
خالد الغندور
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حسام الحارتي
كشف خالد الغندور لاعب الزمالك السابق، عن تفاصيل إصابة ابنته البالغة 7 سنوات بفيروس كورونا المستجد.

وأضاف خالد الغندور، في مداخلة هاتفية بفضائية "الزمالك"، "أنه عقب ظهور أعراض فيروس كورونا المستجد على ابنته أجري لها المسحة والتي أظهرت إصابتها بفيروس كورونا".

وأشار خالد الغندور إلى عدم ظهور أعراض فيروس كورونا عليه حتى الآن، متابعا "أفضل عزل نفسي لمدة 14 يوميا احتراما لمكان العمل وزملائي وخوفا على المخالطين".

وتابع "تلقيت برقيات تضامن كثيرة، وأحب أشكر الجميع، وأشكر النادي الأهلي كثيرا وزملائي في الأهلي والزمالك".

دعمت قناة الأهلى، الإعلامى خالد الغندور نجم نادى الزمالك الأسبق بعد إصابته ابنته بفيروس كورونا .

وكتبت "قناة الأهلي تتمنى الشفاء العاجل لابنة الإعلامي خالد الغندور بعدما أعلن إصابتها بفيروس كورونا".
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