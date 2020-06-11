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فن

ممنوع على الأمهات.. هالة صدقي ترد على متابعة حول شخصيتها في ليه لأ

الخميس 11/يونيو/2020 - 05:17 ص
هالة صدقي
هالة صدقي
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مصطفى كرم

ردّت الفنانة هالة صدقي بطريقة كوميدية على إحدى المتابعات التي علقت على شخصيتها في مسلسل ليه لأ الذي يعرض حاليا. 

ونشرت هالة صدقي تعليق المتابعة وعلقت عليه قائلة "تحذير للأمهات ممنوع الامهات يتفرجوا عليه ،وفِي الاخر طلعت ملبوسة".

وكانت إحدى المتابعات كتبت عبر حسابها بفيس بوك "لالا دي مش هالة صدقي لا، مسلسل لية لأ، هالة صدقي ملبوسة يا مامي، محدش يفرج مامته على هالة صدقي يا بنات".

مسلسل " ليه لأ" يحتوى على 15 حلقة فقط، وكان من المفترض أن يعرض في النصف الثانى من السباق الرمضانى الماضي، لكن عدم انتهاء تصويره حال دون ذلك.

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وتجسد أمينة خليل بطلة المسلسل شخصية "عاليا"، وهى شابة من عائلة تقليدية يتحكم الآباء فيها فى زمام أمور الجيل الأصغر، لكنها تقرر فجأة الإمساك بزمام أمور حياتها، حتى وإن وضعها ذلك فى مواجهة عنيفة مع أغلب أفراد العائلة، والمسلسل اجتماعى يتناول قصة جيل يريد التحكم فى زمام أمور حياته وحياة أبنائه، حتى ولو تجاوزت أعمارهم الثلاثين، وجيل فى الثلاثينيات من العمر يحاول استلام الراية وخلق مساحة من الاستقلال وحرية اتخاذ القرار.. صراع ما بين التشبث بالتقاليد ولو كانت بالية، وبين الرغبة فى التجديد ولو كانت مخاطرة.

يشارك في المسلسل عدد كبير من الفنانين بجانب أمينة خليل، منهم: هالة صدقي وشيرين رضا ومحمد الشرنوبي ومريم الخشت وهاني عادل وعمر السعيد وناردين فرج. من إخراج مريم أبو عوف، "ليه لأ" من تأليف ورشة سرد تحت إشراف السيناريست مريم نعوم، سيناريو وحوار دينا نجم ومجدى أمين، وتغنى التتر الفنانة آمال ماهر، بأغنية "اللى قادرة" من كلمات نادر عبدالله وتوزيع خالد عز.

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