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أخبار العالم

ألمانيا تسجل 26 وفاة و555 إصابة جديدة بكورونا

الخميس 11/يونيو/2020 - 07:10 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم
أفاد معهد روبرت كوخ الألماني، اليوم الخميس، بأن ألمانيا سجلت 26 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا. 

وقال المعهد إن ألمانيا سجلت 555 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الأخيرة. 

وأمس الأربعاء، وافقت الحكومة الألمانية على تمديد التحذير من السفر إلى أكثر من 160 دولة من خارج الاتحاد الأوروبي حتى نهاية أغسطس المقبل، مع إمكانية تطبيق استثناءات لبعض الدول التي انحسر فيها انتشار فيروس كورونا المستجد على نحو كاف، لتتأكد بذلك تقارير نشرت أول أمس الثلاثاء حول نية الحكومة القيام بهذا التمديد.

وسيتم تحديد الدول المستثناة بناءً على معايير مثل تطور أعداد العدوى وإمكانيات أنظمتها الصحية وسعة إجراء الاختبارات وقواعد النظافة الصحية وإمكانيات إعادة المسافرين وإجراءات السلامة للسائحين.

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