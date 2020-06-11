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أخبار البلد

القوى العاملة بشمال سيناء: صرف 10 آلاف جنيه للرعاية الاجتماعية للعمالة غير المنتظمة

الخميس 11/يونيو/2020 - 11:34 ص
محمد سعفان - وزير
محمد سعفان - وزير القوى العاملة
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هيثم سعد الدين
قامت مديرية القوي العاملة بشمال سيناء ، بتسجيل 366 عامل غير منتظم بوحدة العمالة بالمديرية ، كما تم صرف  رعاية اجتماعية لنحو 5 عمال  من هذه الفئة قدره 10 آلاف جنيه.

 تلقي وزير القوي العاملة  محمد سعفان، تقريرا  بذلك من  محمد سالم عبد المالك  مدير المديرية عن ما تم  انجازه خلال مايو الماضي، مشيرا إلي أن المديرية قامت بتسجيل 8 من راغبى العمل وتعيين 4 منهم في منشآت القطاع الخاص بنطاق المحافظة عن طريق مكاتب التشغيل التابعة للمديرية.

كما قامت المديرية بمتابعة الإجراءات الاحترازية والتعقيم والتطهير وموقف العمالة لـ 6 منشآت، ومتابعة الحالة الصحية للعاملين داخل تلك المنشآت للتأكد من عدم إصابة أى فرد من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية، فضلا عن مكاتب التفتيش العمالي .

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